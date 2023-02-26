Синоптики прогнозируют 26 февраля неустойчивый характер погоды в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег с низовой метелью, в южной половине Казахстана - осадки (дождь, снег). На остальной территории Казахстана под влиянием Западного антициклона, ожидается погода без осадков. На юго-востоке и западе республики ожидается гололед. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 26 февраля ожидается штормовая погода в девяти регионах.