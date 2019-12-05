Синоптики предупредили о поднятии уровня воды на Сырдарье в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области на реке Сырдарья поднимается уровень воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Доводим до сведения, в связи с ледовыми явлениями на гидрологическом посту р. Сырдария – ГП протока Жосалы уровень воды приближается к опасной отметке», - говорится в сообщении.

Фактический уровень на 08:00 ч. 638 см.

Опасная отметка: 665 см. (выход воды на пойму).

Критическая отметка 770 см (подтопления населенного пункта).

Отмечается, ожидается дальнейшее повышение уровня воды.