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Синоптики предупредили о поднятии уровня воды на Сырдарье в Кызылординской области
5 Декабря 2019 11:50
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области на реке Сырдарья поднимается уровень воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«Доводим до сведения, в связи с ледовыми явлениями на гидрологическом посту р. Сырдария – ГП протока Жосалы уровень воды приближается к опасной отметке», - говорится в сообщении.
Фактический уровень на 08:00 ч. 638 см.
Опасная отметка: 665 см. (выход воды на пойму).
Критическая отметка 770 см (подтопления населенного пункта).
Отмечается, ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
Ключевые слова: Кызылординская область,
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