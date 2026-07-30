Синоптики объяснили, почему в Астане установилась аномальная жара

По прогнозу РГП «Казгидромет» в конце недели в столице ожидается пик жары, передает корреспондент агентства Kazinform.

31 июля и 1 августа температура воздуха в Астане повысится до +34…+37 °C, что соответствует критериям опасного метеорологического явления «сильная жара».

Как сообщили в Казгидромете, с 27 июля температура воздуха в столице уже превышает климатическую норму на 4–5 градусов. В дни пика жары аномалия достигнет 7–8 градусов.

— Июль традиционно является самым жарким месяцем лета, поэтому высокий температурный фон для этого периода в целом характерен. Как и ранее практически на большую часть Казахстана осуществляется юго-западный поток, что обуславливает поступление сухого и очень жаркого воздуха из районов Ирана, — прокомментировала корреспонденту агентства директор Гидрометцентра РГП «Казгидромет» Марина Шмидт.

По данным синоптиков, после периода экстремальной жары температура воздуха начнет постепенно снижаться. Уже к середине первой декады августа дневные показатели составят +21…+26 °C.

Ранее в Казгидромете сообщили, что 30 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью в Астане и Костанае.