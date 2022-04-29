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    22:00, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Синоптики объявили штормовое предупреждение в пяти регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовой ветер ожидается в пяти областях, в трех регионах прогнозируются грозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В пятницу днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный. На северо-западе и востоке области скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем прогнозируется юго-западный ветер, с порывами до 15-20 метров в секунду.

    29 апреля на юге Карагандинской области ожидается восточный, юго-восточный ветер, силой 15-20 метров в секунду, днем порывы до 25 метров в секунду.

    Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области - пыльная буря. На севере, западе области и в горных районах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы будут достигать 25 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром прогнозируется пыльная буря.

    Днем на северо-западе Актюбинской области возможны грозы, усиление ветра.

    В районе Алакольских озер Алматинской области 29-30 апреля ожидается юго-восточный ветер, сила которого будет достигать 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.



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    Погода Казгидромет
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