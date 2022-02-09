Синоптики объяснили аномальное тепло в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2022 года на большей части Казахстана средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 1-7 градусов, а фактическое количество выпавших осадков составило около и больше месячной нормы в 1,3-7 раз на большей части страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В первой и во второй декадах месяца, с выносом теплых воздушных масс из районов Черного и Средиземного морей, отмечалось значительное повышение температуры воздуха на всей территории республики. В северной половине днем воздух прогревался до -2+10°С (16 января на метеостанции Риддер Восточно-Казахстанской области воздух прогрелся до +9,7°С), в южной половине страны он прогревался до +6+16°С (4 января на метеостанции Узунагаш Алматинской области - +15,6°С). В этот период на ряде метеостанциях республики были перекрыты суточные рекорды максимальной температуры воздуха, в отдельные дни температура воздуха была выше среднесуточной нормы на 10-20°.

Большую часть месяца, как и в декабре, на погоду оказывали влияние циклоны, с которыми связано выпадение осадков, порывистые ветры 15-28 м/с, а в отдельных районах севера и юга страны отмечался ураганный ветер до 30-34 м/с (8 января на метеостанции Бурабай -34 м/с). На севере и северо-западе республики такой ветер сопровождался обильными снегопадами и метелями с ухудшением видимости до 200-500 метров, а также туманами и гололедными явлениями. На юге Казахстана, с выходом южных циклонов, прошли обильные осадки (15-49 мм), 19 января на метеостанции Ачисай (Туркестанская область) отмечался снегопад до 24 мм.

Самым осадочным периодом была середина месяца, практически на всей территории страны прошли обильные осадки, в отдельных районах сильные, так например, за сутки на метеостанции Карауыл (Восточно-Казахстанская область) выпало 13 мм (при норме за месяц 9 мм), на метеостанции Каратау (Жамбылская область) – 26 мм (при норме за месяц 26 мм), на метеостанции Ачисай (Туркестанская область) – 49 мм (при норме за месяц 75 мм).

Лишь в третьей декаде января синоптическая ситуация несколько изменилась, на большую часть территории Казахстана стал оказывать влияние отрог обширного антициклона, что привело к прекращению осадков и значительному понижению температуры воздуха. В северной половине республики, в ночные часы столбики термометров опускались до -24-35°С (30 января на метеостанции Улькен Нарын Восточно-Казахстанской области было -34,7°С). Южная же половина страны продолжала находится под влиянием циклонической деятельности, в связи с этим значительного понижения температуры воздуха не отмечалось. Так же стоит отметить, что большую часть месяца в южных регионах республики наблюдалась продолжительная волна тепла, которая длилась 20 дней и более.

Самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 24 января и составила -24,1°С, абсолютный минимум на этот день составляет

-42,7°С, который был зафиксирован в 1969 году, а самая высокая температура воздуха отмечалась 15 января 2022 года и составила +0.2°С, это рекорд абсолютного максимума на этот день за весь период наблюдений. Осадков за месяц выпало 26 мм (162% от нормы), при норме за месяц 16 мм.