Sinopec может войти в проект по выпуску полиэтилена в Атырауской области

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - 18 мая 2023 года в рамках государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) подписали соглашение о принципах в отношении совместной реализации проекта «Полиэтилен» в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Документ предполагает вхождение Sinopec в проект в качестве полноправного партнера наравне с СИБУР. В рамках вхождения Sinopec в будущем стороны подпишут договор о покупке долей участия и другие обязывающие документы. Принятие окончательного инвестиционного решения (FID) участниками проекта ожидается в 2024 году.

«Уверен, успешный опыт Sinopec в проектировании, строительстве и эксплуатации подобных технологически сложных объектов нефтехимии положительно повлияет на наш проект, а также повысит инвестиционную привлекательность нефтегазохимической отрасли Казахстана», - подчеркнул председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Вхождение Sinopec в качестве равноправного партнера позволит использовать технологии и экспертизу компании в области строительства объектов нефтехимии, а также в будущем организовать сбыт готовой продукции на территории Китая.

АО НК «КазМунайГаз» реализует нефтегазохимический проект «Строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год» (проект Полиэтилен). Завод будет построен на территории специальной экономической зоны в Карабатане в непосредственной близости к месторождению Тенгиз (Атырауская область).

В настоящий момент заключены лицензионные соглашения на использование технологий MarTECH® ADL и UNIPOL™ PE Process с американскими компаниями Chevron Phillips Chemical и Univation Technologies. Это позволит выпускать широкий ассортимент продукции, в том числе премиальные виды полиэтилена, имеющие высокий спрос во всем мире.

В апреле 2023 года СИБУР официально завершил вхождение в проект. Ранее в 2021-2022 годах КМГ и СИБУР подписывали обязывающие документы по вхождению российского партнера в проект.

В мае 2023 партнеры приступили к разработке базового проектирования (EBD/FEED).