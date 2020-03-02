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Синод Казахстанского Митрополичьего округа сделал заявление из-за коронавируса

2 Марта 2020 13:59
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Синод Казахстанского Митрополичьего округа сделал заявление из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за ситуации с коронавирусом Синод Казахстанского Митрополичьего округа сделал заявление, передает МИА «Казинформ».

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«Нынешней зимой в разных странах Европы и Азии стремительно распространилось инфекционное заболевание, вызванное особым видом вируса. Наибольшее число заболевших в Китае и Южной Корее. Эпидемия развивается в Италии, Франции, в других странах. Болезнь проникает на территорию государств ближнего Зарубежья. Все мы сопереживаем жителям этих стран и молимся о том, чтобы Всемилостивый Господь укрепил духовные и телесные силы страждущих, в скором времени вернул им доброе здравие. Пусть Бог дарует терпение, мужество и мудрость врачам, поможет ученым специалистам в кратчайшие сроки создать лекарства, необходимые для победы над злым недугом.

Милостью Божией, благословенный Казахстан в настоящее время не затронут эпидемией. Лучшее средство сохранить себя, своих детей и свои семьи в здравии – четко выполнять указания медицинских работников, направленные на профилактику заболевания.

На долю наших предков нередко выпадали разнообразные испытания, в том числе губительные эпидемии, с которыми не может сравниться нынешняя. В таких обстоятельствах в храмах Божиих неизменно звучали усиленные молитвы об избавлении народа «от смертоносной язвы». Верующие воспринимали случившееся бедствие как повод принести покаяние, исправить жизнь по заповедям, утвердиться на путях правды, благочестия и милосердия.

Будем внимательны по отношению к собственному здоровью и самочувствию наших родных и близких. В случае появления подозрительных симптомов следует проверить свое состояние здоровья, обратившись к врачам, и оградить тех, кто находится рядом, от возможного заражения.

В наступившие дни Великого поста призываем всех православных христиан усилить молитвы о земле Казахстанской. Пусть Человеколюбивый Господь сохранит нас от всякого зла», - говорится в распространенном заявлении.


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Ключевые слова: Религия, Общество, Пневмония в Китае,
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