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Синий уровень тревоги объявили в Китае из-за похолодания и шторма

11 Января 2023, 04:41
Синий уровень тревоги объявили в Китае из-за похолодания и шторма

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Национальный метеорологический центр (НМЦ) объявил тревогу «синего» уровня в связи с приближением холодного фронта, перепадами температуры воздуха и штормовых ветров во многих районах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По данным НМЦ, на большей части территории Китая со среды по воскресенье ожидается понижение температуры на 8-12 градусов по Цельсию.

В некоторых районах Синьцзян-Уйгурского автономного района, провинций Ганьсу и Гуйчжоу, регионах к югу от реки Янцзы и южной части Китая температура может опуститься на 14-18 градусов по Цельсию. В провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян температура местами может упасть более чем на 20 градусов по Цельсию.

Штормовые ветры обрушатся на некоторые районы Синьцзяна и Ганьсу. В ведомстве также предупредили о влиянии холодного фронта на сельское хозяйство и посоветовали жителям вышеуказанных районов принять меры предосторожности.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Ранее сообщалось, что с 7 января по 15 февраля в Китае будут отмечать Новый год по лунному календарю (Чуньюнь). Жители страны совершат более 2 млрд поездок.

Фото: news.cn


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