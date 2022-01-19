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«Синий» уровень террористической опасности в Байконуре продлен на 15 суток

19 Января 2022 13:51
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«Синий» уровень террористической опасности в Байконуре продлен на 15 суток

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Председатель Антитеррористической комиссии города Байконура, глава администрации города Константин Бусыгин принял решение о продлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура на 15 суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили нашему агентству в пресс-службе городской администрации, такое решение принято «в связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и необходимостью организации деятельности по противодействию его совершению».

Режим повышенной террористической угрозы на территории космического комплекса «Байконур» будет длиться с 12.00 19 января до 12.00 3 февраля 2022 года.

Правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Байконура, и администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, говорится в распространенном сообщении.

В связи с этим гражданам рекомендуется при нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на внешний вид окружающих и странности в их поведении, на брошенные автомобили и подозрительные предметы, незамедлительно сообщать об этом сотрудникам правоохранительных органов, с пониманием и терпением относиться к повышенному вниманию правоохранительных органов.

Как мы сообщали, с 7 января 2022 года в Байконуре, в связи с объявлением ЧП в Казахстане, были введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города.





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#Кызылординская область   #Байконур   #ЧП-2022  
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Автор:

Сара Кабикызы

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