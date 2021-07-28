«Синий» статус могут убрать из Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «зеленый» статус в приложении Ashyq могут включить вакцинированных первой дозой. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова во время брифинга в СЦК ответила на вопрос журналистов о том, могут ли убрать «синий» статус в приложении Ashyq.

«Сегодня действительно предусмотрен «синий» статус для населения, у которого нет положительного теста и они не являются контактными. Они могут свободно посещать объекты в системе Ashyq. Сейчас мы вводим в систему «зеленый» статус, туда будут включаться не только вакцинированные двумя компонентами, но и одним компонентом. Это, в свою очередь, стимулирует вопросы вакцинации граждан, а также уменьшает количество лиц, которые находятся сегодня в «синем» статусе», - сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, сейчас говорить о том, чтобы полностью исключить «синий» статус, - преждевременная мера.

«Потому что число вакцинированных одним компонентом - 5 миллионов. Остальные 8 миллионов находятся в «синем» статусе, минимальное количество - в «красном» и контактные (в «желтом»). Поэтому пока сейчас мы об этом не говорим. Но с ростом количества вакцинированных, я полагаю, мы будем рассматривать возможность исключения «синего» статуса вообще из системы Ashyq», - прокомментировала председатель Комитета.







