«Синий платочек» – лирическая постановка о фронтовых годах полюбилась костанайцам

В майские дни, для костанайцев есть возможность погрузится в 40-е годы прошлого века благодаря спектаклю «Синий платочек». Легкая лирическая композиция, поставленная по пьесе Валентина Катаева уже успела полюбиться многим зрителям. В чем основной смысл постановки – узнала корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказала в интервью режиссер Анна Удесиани, несмотря на то, что затронута тема войны, автор пьесы постарался не пугать зрителя страшными событиями, а наоборот создать луч света среди темного времени того периода.

- Пьеса была написана в 1943 году Валентином Катаевым, и я считаю, что это очень хорошо. Здесь отразились герои того времени, сам автор тоже проживал в тот период. Произведение написано очень легко, с юмором, по-человечески, с открытыми светлыми образами. Пьеса хорошо отождествляет молодежь того времени, каждого героя мы можем найти в нас и сейчас, – рассказывает Анна.

Фото: Костанайский областной русский драматический театр

Жанр пьесы – военная лирика. Выбор пал неслучайно, по словам Анны, в последнее время люди живут в состоянии постоянной тревоги и напряжения.

- Несмотря на все это, забывать о подвиге наших героев нельзя. Но, чтобы подача информации не была громоздкой и давалась зрителю чуть легче, чтобы он выходя из зала испытывал легкую грусть, чувство гордости и радости, что мы живы, жизнь продолжается, поэтому и был сделан акцент на «легкий» материал, – отмечает режиссер.

Фото: Костанайский областной русский драматический театр

Сюжет достаточно простой и привычный для зрителя: труженики тыла, а именно молодые студентки, отправляют посылки на фронт с письмами. На этот раз посылки пришли в танковую часть. Одна из девушек вместо письма кладет свою фотографию, а юный пионер Валя –собственноручно вышитый синий платочек. Фронтовики, получившие посылки, заочно влюбляются в неизвестных отправительниц. И готовы пойти на все, чтобы встретится со своими прекрасными девушками.

- Играют в спектакле как и ведущие артисты нашего театра, так и есть дебютанты. К примеру, Тамерлан Акбар – это его первый сезон, до этого он играл в сказках. Молодой человек очень хорошо себя показал, – подчеркнула А. Удесиани.

Фото: Костанайский областной русский драматический театр

Натурально удалось передать и эпоху военного времени: мебель, антураж, посуда. Костюмеры и создатели постарались отобразить все в точности до мельчайших деталей.

Возрастное ограничение – 12+ и до бесконечности. Как отмечает режиссер Анна Удесиани, каждый возраст берет из пьесы что-то свое. Если подростки с интересом следят за историческими атрибутами, им интересна картина, то зритель постарше обращает внимание на героев, их чувства и находит отражение в себе.

- Чем больше времени проходит со дня Великой Победы, тем больше надо об этом говорить. Чтобы не забывалось и не повторялось. Об этом должно помнить подрастающее поколение, это должно быть на слуху, – заключила спикер.