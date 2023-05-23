Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Меморандум об экономическом сотрудничестве подписали акимат Жамбылской области и крупная сингапурская компания Indorama Corporation Pte в ходе казахстанско-сингапурского бизнес-форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанско-сингапурский бизнес-форум в Астане собрал более 200 представителей государственных органов и деловых кругов Казахстана и Сингапура. На мероприятии присутствовали Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и Президент Сингапура Халима Якоб.

Выступивший с приветственным словом Премьер-Министр РК Алихан Смаилов отметил, что Сингапур – крупнейший торгово-инвестиционный партнер Казахстана в регионе АСЕАН. Торговый оборот двух стран в 2022 году увеличился на 65%, составив 2 млрд долларов, в 6 раз выросли за последние годы инвестиции, более 230 совместных предприятий успешно функционируют в Казахстане. Алихан Смаилов поблагодарил за успешное партнерство сингапурские компании Surbana Jurong, PCА International и отметил, что устанавливается сотрудничество с компанией Indorama Corporation Pte.

В рамках казахстанско-сингапурского бизнес-форума подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и компанией Indorama Corporation Pte.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в ходе форума глава жамбылского региона Нуржан Нуржигитов и представитель компании Indorama Corporation Pte подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Компания планирует на территории области построить завод по производству фосфорсодержащих удобрений. Стоимость проекта - 250 млн долларов, проектная мощность - 150 тыс. тонн гранулированного суперфосфата. В рамках проекта будет создано 800 рабочих мест.

Компания Indoramа имеет более 150 производственных площадок в 37 странах мира, в том числе 10 заводов по производству удобрений в восьми странах.

Жамбылская область является уникальной базой фосфоритового сырья. На месторождениях Каратау-Жанатасского фосфоритового бассейна, находящегося в жамбылском регионе, сконцентрированы значительные залежи фосфоритосодержащих руд. На территории области открыто 48 месторождений фосфоритов, и только разведанные запасы исчисляются цифрой в 13 млрд тонн.

На территории региона расположено несколько крупных химических производств. Доля Жамбылской области в объеме производства химической продукции Казахстана составляет 30%.