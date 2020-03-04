Сингапурская компания будет инвестировать в казахстанские стартап-проекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Холдинг «Байтерек» расширяет сотрудничество с сингапурским бизнесом для привлечения иностранных инвестиций на развитие казахстанских стартап-проектов, передает МИА «Казинформ».

В городе Нур-Султан подписано соответствующее соглашение, предусматривающее участие дочерней организации Холдинга – АО «QazTech Ventures» в сингапурском венчурном фонде «Quest Ventures Asia Fund II» (QVAF II) общим размером в 50 млн долларов США. QazTech Ventures с капиталом в 10 млн долларов США войдет в этот фонд в качестве якорного инвестора. Согласно условиям соглашения, совместно созданный фонд в ближайшие три года рассмотрит и профинансирует перспективные стартап-проекты Казахстана и Центральной Азии.

Одним из якорных инвесторов созданного фонда является Pavilion Capital, дочерняя структура Тemasek - ведущего сингапурского финансового института развития. Pavilion Capital – это компания прямых и венчурных инвестиций, обеспечивающая стратегическую поддержку быстрорастущим проектам в США и Азии. Впервые в истории Казахстана «Temasek» будет инвестировать в казахстанские проекты.

Также в рамках данного соглашения будет проведена трехлетняя акселерационная программа в стартап-проекты под названием «Kazakhstan Digital Accelerator» с представительством в Нур-Султане. Эта программа будет способствовать развитию и продвижению стартап проектов и цифровой экосистемы в Казахстане. Благодаря акселерационной программе стартап-проекты смогут получить знания от ведущих международных экспертов, протестировать продукт в реальных условиях и привлечь инвестиции, что в свою очередь будет способствовать развитию и масштабированию проекта, как на локальном, так и на зарубежных рынках.

Команда сингапурского фонда «Quest Ventures» совместно с QazTech Ventures будут участвовать в отборе стартап-проектов, проводить воркшопы, консультации, индивидуальные встречи и помогать наладить нетворкинг. Представители QVAF II отмечают, что каждый ментор от Quest Ventures - предприниматель со стажем.

«Сотрудничество с ведущим сингапурским фондом и открытие совместной акселерационной программы является важным шагом в построении венчурной экосистемы страны и вывода отечественных стартапов на глобальный рынок. На сегодняшний день венчурный рынок Юго-Восточной Азии имеет высокий потенциал и развивается со стремительной скоростью. Мы ожидаем, что в ближайшее время проекты, профинансированные данным Фондом, смогут быть конкурентоспособными как в Казахстане, так и за его пределами, в частности в Юго-Восточной Азии», - отметил председатель Совета директоров АО «QazTech Ventures», управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Адиль Нургожин.

Стоит отметить что QazTech Ventures в рамках своей деятельности продолжает привлекать иностранные венчурные фонды для финансирования казахстанских стартап-проектов. Так в декабре 2019 года QazTech Ventures при участии Премьер-Министра РК Аскара Мамина подписало договор об участии в V Глобальном фонде 500 Startups (США).

Отметим, АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ЭСК «KazakhExport», АО «ФРП «Даму», АО «QazTech Ventures», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

АО «QazTech Ventures» - институт развития, входящий в структуру АО «НУХ «Байтерек», созданный для содействия развитию технологического предпринимательства через инструменты венчурного финансирования, бизнес-инкубирования и технологического консалтинга.

Quest Ventures - одна из ведущих азиатских управляющих компаний, основанная в 2011 году, со штаб-квартирой в Сингапуре, имеющая представительства в ключевых технологических центрах в Юго-Восточной Азии, Китае и Силиконовой долине. Основным фокусом инвестиций Quest Ventures является цифровая коммерция. География инвестиций распространяется по всей Юго-Восточной Азии. Инвестиционный фокус компании: технологические проекты предпосевной, посевной стадии, а также раунда А и В.