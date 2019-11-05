Сингапур ввел запрет на использование электросамокатов на тротуарах

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – Начиная с понедельника этой недели Сингапур ввел запрет на использование электросамокатов на тротуарах города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Причиной введения подобного запрета стало растущее число несчастных случаев с участием электросамокатов.

Старший государственный министр транспорта Сингапура Лам Пин Мин заявил в воскресенье в парламенте, что до 31 декабря будет действовать консультативный период, в рамках которого нарушителям будут выдаваться предупреждения.

А вот после 1 января 2020 года новые законы об использовании электросамокатов будут «строго соблюдаться».

«Лица, пользующиеся электросамокатами на тротуарах, будут наказываться внушительным штрафом в размере почти 1,500 долларов США (2 000 сингапурских долларов) или тюремным заключением сроком до трех месяцев», - сказал Лам.

Ожидается, что и другие персональные транспортные устройства, такие как гироскутеры и электрические велосипеды, также могут подпадать под действие этого закона.

Власти Сингапура ввели запрет на использование электросамокатов вскоре после смерти 65-летней женщины, которая столкнулась с электронным самокатом во время езды на велосипеде в конце сентября. По данным Straits Times, она скончалась в больнице от черепно-мозговой травмы через несколько дней после аварии.

Сингапур не единственная страна, которая запретила использование электросамокатов на тротуарах. Во Франции использование подобных средств передвижения на тротуарах также запретили, только вот штраф за их использование в десять раз ниже – 150 долларов США (135 евро).