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Сингапур полностью закрывает границы из-за коронавируса

31 Января 2020 18:15
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Сингапур полностью закрывает границы из-за коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Сингапур закроет границы для лиц, въезжающих с материкового Китая, включая иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на South China Morning Post.

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Ограничения в передвижении вступят в силу в субботу, 1 февраля. Сингапур также принял решение приостановить выдачу виз.

Данные правила не распространяются на жителей и граждан Сингапура, побывавших в Китае.

По последним данным, в Сингапуре зарегистрировано 13 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.


Фото: AFP

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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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