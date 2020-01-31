Сингапур полностью закрывает границы из-за коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Сингапур закроет границы для лиц, въезжающих с материкового Китая, включая иностранцев, которые посещали КНР за последние 14 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на South China Morning Post.

Ограничения в передвижении вступят в силу в субботу, 1 февраля. Сингапур также принял решение приостановить выдачу виз.

Данные правила не распространяются на жителей и граждан Сингапура, побывавших в Китае.

По последним данным, в Сингапуре зарегистрировано 13 подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом.

Фото: AFP