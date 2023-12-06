Сингапур поделится опытом и технологиями по эффективному управлению инвестициями с РК

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Инвестиционное сотрудничество является важным аспектом для укрепления экономических связей между нашими странами. Сингапур является одним из ключевых партнеров для Казахстана в Юго-Восточной Азии и является одним из ведущих мировых финансовых хабов. На текущий момент наблюдается активное развитие двусторонних отношений в области инвестиций. Для развития экономики Казахстана Сингапур может предложить опыт и технологии для эффективного управления инвестициями, — сказала заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева, представляя документ перед депутатами.

По ее словам, данное Соглашение носит «зонтичный» характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон.

Соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности и обеспечивает:

защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации;

предоставление доступа к международному арбитражу;

справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.