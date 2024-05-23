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    14:05, 23 Май 2024 | GMT +6

    Сингапур начнет готовить казахстанских специалистов в сфере управления водными ресурсами

    Саясат Нурбек
    Фото: Silk Way

    Соответствующее соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента РК в Сингапур, передает агентство Kazinform.

    В интервью телеканалу Silk Way министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о планах ведомства расширять сотрудничество в сфере науки с Сингапуром, отметив, что Казахстан будет готовить специалистов в приоритетных отраслях, таких как водное хозяйство, с фокусом на проведение совместных научных исследований.

    — Большим приоритетом для Казахстана являются исследования в области водных ресурсов, мембранных технологий, водообеспечения и технологий очистки воды — все это будет частью соглашения. Второе — между Национальным университетом Сингапура (NUS) и Технологическим университетом Наньяна (NTU), двумя ведущими сингапурскими университетами и стипендиальной программой «Болашақ». Мы хотим увеличить количество стипендиатов «Болашақ» в сфере исследований с использованием программы специальных грантов, запущенной Президентом Токаевым три года назад, — отметил министр.

    Теги:
    Токаев в Сингапуре Саясат Нурбек Образование Сингапур Болашак
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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