Сингапур начнет готовить казахстанских специалистов в сфере управления водными ресурсами
Соответствующее соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента РК в Сингапур, передает агентство Kazinform.
В интервью телеканалу Silk Way министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о планах ведомства расширять сотрудничество в сфере науки с Сингапуром, отметив, что Казахстан будет готовить специалистов в приоритетных отраслях, таких как водное хозяйство, с фокусом на проведение совместных научных исследований.
— Большим приоритетом для Казахстана являются исследования в области водных ресурсов, мембранных технологий, водообеспечения и технологий очистки воды — все это будет частью соглашения. Второе — между Национальным университетом Сингапура (NUS) и Технологическим университетом Наньяна (NTU), двумя ведущими сингапурскими университетами и стипендиальной программой «Болашақ». Мы хотим увеличить количество стипендиатов «Болашақ» в сфере исследований с использованием программы специальных грантов, запущенной Президентом Токаевым три года назад, — отметил министр.