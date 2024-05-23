Сингапур начнет готовить казахстанских специалистов в сфере управления водными ресурсами

Соответствующее соглашение будет подписано в рамках государственного визита президента РК в Сингапур, передает агентство Kazinform.

В интервью телеканалу Silk Way министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о планах ведомства расширять сотрудничество в сфере науки с Сингапуром, отметив, что Казахстан будет готовить специалистов в приоритетных отраслях, таких как водное хозяйство, с фокусом на проведение совместных научных исследований.