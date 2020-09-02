Синергия успеха в единстве приоритетов и задач - Амерхан Рахимжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в своем Послании народу Казахстана озвучил четкий план первоочередных задач в новых условиях изменившегося мира. Пандемия и экономический кризис, охватившие всю планету, заставляют искать совершенно новые инструменты для решения проблем, отмечает директор Библиотеки Первого Президента РК– Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов, передает МИА «Казинформ».

Данное Послание формулирует новую идеологему, которую можно сформулировать как – синхронизация темпов и приоритетов развития экономической и социально-политической сфер казахстанского общества.

За годы Независимости Казахстан набрал силу, способную противостоять суровым факторам быстро меняющегося мира. Мощный потенциал устойчивости – это результат многолетнего труда казахстанского народа и его Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Достижения, основанные на экономической и политической стабильности государства, являются ценным наследием, каждое из которых отражено в уникальных архивных документах Библиотеки Елбасы.

Сохраняя заданный курс Первого Президента Нурсултана Назарбаева и приверженность политической преемственности, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами новые ориентиры развития в будущем. В Послании звучат акценты на важных экономических и политических преобразованиях в стране, и в то же время рефреном отдается призыв к кардинальным изменениям в самом обществе.

Глобальный мир, вставший перед лицом опасности, детализировался. За этот период мы точечно увидели наиболее важное, ценное, первоочередное для решения. Президент Казахстана, четко следуя стратегии, озвученной в Послании от 2 сентября 2019 года, воплощает в жизнь концепцию «Слышащего государства» – большинство решений в нынешнем Послании выработаны с учетом мнения казахстанцев, их ожиданий и надежд. Социальное благополучие граждан остается главным приоритетом руководства страны.

В социальной сфере решения, озвученные Президентом, должны дать эффект настоящего прорыва. Для поддержки медиков и учителей – повышение заработной платы и выплату надбавок – будут выделены большие объемы средств из республиканского бюджета. В 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для использования в финансовых целях. Кроме того, Президент поручил разработать Социальный кодекс страны.

В актуальной повестке дня – развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать концепцию непрерывного образования. Очень важно и своевременно решение об активизации внедрения альтернативных вариантов неформального образования, признания результатов самостоятельного обучения, сертификации профессиональных навыков. Эти поручения направлены на подготовку новой волны предпринимателей. «Основы предпринимательства», о которых говорит Президент К.К. Токаев, должны стать для казахстанских детей такой же нормой, как и любой другой школьный предмет.

Касым-Жомарт Кемелевич призвал общество изменить восприятие трудовых ценностей, научить молодое поколение ценить труд, не делить его на престижный и непрестижный. Изменение этой парадигмы возможно при правильном подходе к основам воспитания. Именно поэтому Правительству дано поручение обеспечить стопроцентный охват детей до шести лет дошкольным воспитанием и обучением к 2025 году. Особое внимание Президент обратил на обострившуюся проблему травли людей в интернете, особенно детей.

Проблемы экологии – одна из важнейших тем нынешнего Послания Главы государства. За последний год они обрели весьма четкие черты, которые свидетельствуют об огромной экологической безграмотности нашего общества. Потому в числе новых принципов развития страны – озеленение экономики и охрана окружающей среды, и, как следствие, поручение Президента о разработке законопроекта о защите животных.

Меры, озвученные в Послании, позволяют на практике перейти к вопросам формирования новой экосреды в Казахстане. В частности, меры по посадке 2 млрд деревьев. Этот шаг изменит облик не только городов, но и районов. Глобальная экопроблема – опустынивание, может быть решена за счет таких стратегических мер. Это также очень важно для Казахстана.

Экологическая тема всегда находилась в фокусе внимания руководства страны. Все начинания Елбасы в сфере сохранения окружающей среды продолжают свое развитие. Одно из них – «зеленый пояс» вокруг столицы. Природный барьер площадью 87 тыс. гектаров создает уникальную экосистему, защищая главный город страны от пыльных ветров и снежных бурь. Грандиозность замысла в том, что леса «зеленого пояса» постепенно будут объединены с массивами «Щучинско-Боровской курортной зоны». Многие из экологических проектов Елбасы уже пустили «глубокие корни», и наша задача – сохранять это наследие, приумножая его. В этом заключается и экологический посыл Президента Касым-Жомарта Токаева, призывающего уделить должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения в школах и вузах.

Хотелось бы обратить внимание на то, что ключевым контентом Послания является повышение эффективности деятельности государственных органов. Настало время формирования продуманных, сочетающихся как в региональном, так и в отраслевом разрезах, стратегических планов и программ. В этой связи создание Агентства стратегического планирования, а также Министерства по чрезвычайным ситуациям – это ответ на текущее развитие страны, демонстрация готовности государства определять более четко, более конкретно все среднесрочные, долгосрочные планы развития страны.

Важно решение о повышении статуса органов местного самоуправления, а также о создании единого легитимного института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Необходимы новые меры для повышения уровня доверия населения к власти, они будут исходить из новой Концепции развития местного самоуправления.

Отмечу, в региональном контексте эти решения могут дать мощный толчок социально-экономическому развитию, а главное, само понятие самоуправление наполнится реальным содержанием. Повышение роли сельских акиматов, формирование на селе институтов самоуправления, в том числе за счет повышения ответственности при принятии решения на уровне маслихатов – все это позволит сформировать единое социально-политически и экономически активное поле на всей территории страны.

В целом, как масштабный стратегический документ развития государства, Послание Президента К.К. Токаева охватило все самые важные и ключевые аспекты дальнейшей жизни казахстанцев. При этом, несмотря на долгосрочный характер большинства поставленных задач, работать над ними необходимо уже здесь и сейчас.

Библиотека Елбасы, как информационно-идеологический центр, направленный на популяризацию глобальных идей и инициатив Первого Президента Н.А. Назарбаева, ставит своей задачей разъяснение Посланий Главы государства, как главного стратегического документа страны. Нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана станет одной из главных тем вебинаров, видеолекций и видеотуров, онлайн-конференций и встреч уже с первых дней нового учебно-образовательного сезона Библиотеки Елбасы.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.