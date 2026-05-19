Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отца

45-летний Джонатан Андик, вице-президент совета директоров Mango, был взят под стражу утром во вторник у себя дома в Барселоне. Его сразу же доставили в следственный суд в Марторелле (пригород Барселоны) для допроса.

Исак Андик — один из богатейших людей Испании погиб 14 декабря 2024 года в возрасте 71 года. Известно, что он упал с обрыва высотой около 100 метров, когда находился в пешем походе в горах Монтсеррат. При этом его сын Джонатан Андик был единственным свидетелем произошедшего.

Изначально смерть квалифицировали как несчастный случай, дело было закрыто в начале 2025 года. Однако в октябре 2025 года расследование возобновили после выявления несоответствий в показаниях сына. Так, полиция изъяла и изучила мобильный телефон Джонатана, а также проанализировала другие доказательства.

Тем не менее, Джонатан Андик с самого начала отрицал свою причастность к смерти отца, настаивая, что это был трагический несчастный случай. Семья Андик также заявляет о невиновности сына и выражает готовность сотрудничать со следствием.

Исак Андик, родившийся в Турции, основал компанию Mango в 1984 году в Каталонии. Сегодня сеть насчитывает около 2900 магазинов в мире. По итогам 2024 финансового года продажи превысили 3,3 млрд евро — рекордный показатель. По версии Forbes, Исак Андик входил в пятерку самых богатых людей Испании.