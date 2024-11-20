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    07:31, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Сын кронпринцессы Норвегии задержан по подозрению в совершении акта насилия

    Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, был задержан по подозрению в совершении акта насилия над человеком, находящимся в бессознательном состоянии, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Задержание, преступник, полиция
    Фото: freepik.com

    Норвежское телевидение отмечает, что Метте-Марит Мариус Борг Хейби был задержан по подозрению в насилии в понедельник вечером.

    27-летнему Хейби предъявлено обвинение в изнасиловании жертвы, находящейся без сознания либо неспособной оказывать сопротивление.

    Полиция пока не приняла решение о том, будет ли сын кронпринцессы арестован на период следствия. Подробности дела остаются неясными, следственные действия продолжаются.

    Ранее 4 августа, Хейби уже привлекал внимание правоохранительных органов, когда был задержан в г. Осло за причинение телесных повреждений женщине, с которой находился в отношениях. В правоохранительных органах сообщили, что в момент последнего задержания Хейби находился в машине с той же женщиной.

    Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби признал вину в нападении на девушку и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

    По уголовному законодательству Новергии, задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы.

    Теги:
    Борьба с преступностью Норвегия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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