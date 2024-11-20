Сын кронпринцессы Норвегии задержан по подозрению в совершении акта насилия

Норвежское телевидение отмечает, что Метте-Марит Мариус Борг Хейби был задержан по подозрению в насилии в понедельник вечером.

27-летнему Хейби предъявлено обвинение в изнасиловании жертвы, находящейся без сознания либо неспособной оказывать сопротивление.

Полиция пока не приняла решение о том, будет ли сын кронпринцессы арестован на период следствия. Подробности дела остаются неясными, следственные действия продолжаются.

Ранее 4 августа, Хейби уже привлекал внимание правоохранительных органов, когда был задержан в г. Осло за причинение телесных повреждений женщине, с которой находился в отношениях. В правоохранительных органах сообщили, что в момент последнего задержания Хейби находился в машине с той же женщиной.

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби признал вину в нападении на девушку и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По уголовному законодательству Новергии, задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы.