Сын Джо Байдена признан виновным по делу о покупке оружия

Суд присяжных признал сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, виновным в том, что он солгал относительно употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Присяжные в суде в штате Делавэр совещались во вторник три часа и решили признать Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения.

Суть предъявленного 54-летнему Байдену-младшему обвинения состоит в том, что он в 2018 году, будучи наркозависимым (он употреблял крэк), скрыл это при покупке пистолета.

— То, что Хантер Байден признан виновным во лжи об употреблении наркотиков при подаче заявления на лицензию на оружие вряд ли повлияет на ход президентской кампании и на то, как американцы проголосуют на ноябрьских выборах […] Но обвинительный вердикт наверняка станет тяжелым личным ударом для президента США, — считает обозреватель Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.

После оглашения вердикта судья сказал лишь, что приговор может быть вынесен в течение 120 дней, и конкретную дату не назначил.

Байдену теоретически грозит до 25 лет тюрьмы, но на практике, по мнению юристов, если он и будет отправлен в тюрьму, то вряд ли больше, чем на пару лет.

Как поясняет профессор Юридического колледжа Южного Техаса Дрю Стивенсон, по самому серьезному из обвинений — в том, что он владел оружием, будучи потребителем запрещенных наркотиков — максимальное наказание составляет 10 лет, но по его, профессора Стивенсона, наблюдениям, по этой статье реальный назначенный срок не превышал пяти лет, и его получили только семь человек, действительно опасные преступники.

Что касается ложных данных в анкете на оружие, то реальных сроков по такому обвинению профессор Стивенсон вообще не помнит.

Обозреватель Би-би-си Энтони Зукер напоминает, что в сентябре Байдену-младшему предстоит суд по потенциально значительно более важному в политическом смысле делу — об уходе от налогов с доходов в 1,5 млн долларов.

— Этот процесс, который начнется за пару месяцев до выборов, может быть, будет не таким эмоциональным, как тот, что прошел в делавэрском суде, но зарубежные сделки Хантера и его финансовые связи с отцом являются предметом пристального внимания со стороны оппонентов Байдена, республиканцев. Наркозависимость и ее последствия бывали в жизни у многих американцев. Но вот подозрения в финансовой непорядочности и налоговом мошенничестве могут вызвать у голосующей американской общественности меньше сочувствия, — поясняет Зуркер.

Президент Джо Байден после оглашения вердикта по делу сына выпустил заявление, в котором еще раз заверил, что примет любое решение суда.

Президент имеет право помиловать сына, но он уже заявлял, что не станет этого делать, хотя и ни в коем случае не отрекается от Хантера и поддерживает его.