Синьцзянские молодожены добрались до Пекина на лошадях за 99 дней - обзор иностранной казахскоязычной прессы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На уходящей неделе в зарубежных СМИ вышло немало материалов на казахском языке, касающихся нашего государства. МИА «Казинформ» предлагает традиционный еженедельный обзор казахскоязычной прессы.

Габиден Советулы стал чемпионом Монголии по армрестлингу на соревнованиях Оverall - Kaznews

В столице Монголии Улан-Баторе 4 декабря прошел чемпионат страны по армрестлингу. Спортсмены Баян-Улгийского региона завоевали две золотые, три серебряные, три бронзовые медали, сообщает Kaznews.

По данным СМИ, Бакытжан Жанатулы в весовой категории до 100 кг стал серебряным призером в борьбе правой рукой и бронзовым призером в борьбе левой. В весовой категории до 70 кг серебро завоевал Нуртуган Турсынханулы, бронзу - Нурболат Хабылханулы. Нуртуган Турсынханулы также стал бронзовым призером в весовой категории 80 кг.

«В весовой категории до 100 кг Габиден Советулы стал чемпионом страны в борьбе правой и левой рукой, а также завоевал серебро в весе +100 кг и был признан победителем соревнований Overall среди всех категорий» - сообщают монгольские СМИ.

В Жеменейском районе открыли конноспортивный курс «Дала Салтанат» - Ағажай-Алтай

Для улучшения работы по зимнему ледовому и снежному туризму в Жеменском районе прошло пятидневное учебно-тренировочное занятие по повышению продуктивности конного спорта «Степной обычай», сообщает портал Ағажай-Алтай.

Тренер по конному спорту Мархабат Алгинекулы на данном курсе ознакомил общественность с такими правилами, как традиционная этика в демонстрации казахского конного искусства, требования к ношению национальной одежды. Также участников обучили правилам таких традиционных игр кочевников, как көкпар, қыз қуу, теңге ілу, и современным английским правилам верховой езды. В первый день обучения студенты повысили свой уровень теоретических знаний.

«Благодаря тренировкам я обогатил свои теоретические и профессиональные знания, тренировался по различным искусствам верховой езды. Во время практических занятий укрепил свою способность и веру в то, что я могу показать туристам хорошие навыки верховой езды. Я с нетерпением жду следующих курсов», - рассказывает один из участников курсов Дауыл Кенжебайулы.

По данным китайских СМИ, Жеменский район является важным узлом на западной стороне Алтайского края. Национальные традиции и уклад жизни привлека.т туристов из многих регионов Китая. Сегодня прилагаются усилия для развития конного спорта в полевом стиле, улучшения сервиса. Курсы направлены на увеличение специалистов в этой области.

В Нур-Султане открылось новое здание Посольства Узбекистана - ӨзА

В рамках государственного визита Президента Узбекистана в Казахстан в Нур-Султане состоялось открытие нового здания Посольства Узбекистана, сообщает государственное информационное агентство ӨзА.

По данным узбекских СМИ, в церемонии открытия приняли участие Президенты Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев.

В ходе церемонии открытия прозвучали государственные гимны двух стран, главы государств ознакомились с условиями, созданными для работы Посольства. На территории дипломатического представительства расположены главное здание, консульский отдел, дом сотрудников, резиденция главы дипломатического представительства, детская и спортивная площадки, библиотека, зал заседаний и конференций. В завершение мероприятия Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев оставили записи в книге почетных гостей.

В Турции прошли мероприятия в честь 30-летия Независимости Казахстана -TRT

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в нескольких городах Турции состоялся концерт ансамбля «Сазген» филармонии имени Суюнбая Алматинской области, сообщает турецкий радио-телевизионный портал.

По данным СМИ, праздничный концерт в каждом городе Турции был организован обществом казахской культуры «Көк Ту» при поддержке Посольства Казахстана в Турции и муниципалитетов Мальтепе, Ялова, Османгази, Мамак.

Концертный тур началася 1 декабря и завершился в Анкаре.

По данным TRT, во всех городах наблюдался большой интерес к выступлениям артистов со стороны местной публики. Концерты также посетили наши соотечественники, проживающие в этой стране, казахстанские студенты.

«На концертах ансамбля «Сазген» зрители смогли насладиться звуками домбры, сольными выступлениями солистов», - пишет турецкий радио-телевизионный портал.

Стоит отметить, что созданный в 1981 году в Алматы, при Республиканском музее народных инструментов им. Ыкыласа Дукенулы, коллектив в этом году отмечает 40-летний юбилей. Главным организатором мероприятия выступило казахское культурное общество «Көк Ту», созданное в 2018 году в Анкаре.

Синьцзянские молодожены добрались до Пекина на лошадях за 99 дней - Ағажай-Алтай

«Пара совершила поездку из Тарбагатайского района Синьцзяна в Пекин на двух лошадях. На достижение поставленных целей они потратили 99 дней», - сообщает Китайский информационный портал «Ағажай-Алтай».

Согласно опубликованным данным, возраст Жайны Еркинкызы, которая путешествовала с мужем, 25 лет. Она жительница деревни Кенаген Сауанского района. В ее семье пять человек. Жайна живет со своим мужем, двумя маленькими сыновьями и свекровью.

Путешественники рассказывают, что более трех месяцев назад они, посоветовавшись с родными и друзьями, решили отправиться на лошадях в Пекин, столицу Китая, которая находится за тысячи километров от их родного края. По их словам, этот долгий путь на лошадях был довольно интересным.

По данным китайских СМИ, им потребовалось 99 дней, чтобы добраться из своей деревни в Пекин на лошадях. На поездку было потрачено 120 000 юаней (8 160 000 тенге – авт.). Все средства молодая пара заработала своим трудом. Поездка из Синьцзяна в столицу страны - самое запоминающееся событие в жизни молодоженов. В пути путешественники посетили разные регионы, с разным климатом, выдержав все капризы природы. По признанию молодоженов, в ходе поездки им помогали представители разных этносов. После долгого 99-дневного пути Жайна Еркинкызы и ее муж вернулись на родину и рассказали семье и односельчанам об увиденном по дороге и о больших переменах в стране. Отметим, что молодожены занимаются скотоводством.

«Я выросла в горах, о чем не жалею. В настоящее время наш регион развивается, и почти до порога моего дома проложена асфальтовая дорога. Имеются все условия для жизни - вода, свет, интернет. Наши дети учатся бесплатно, начиная с детского сада. Также в школе обеспечено питание для детей. Мы имеем более 300 овец, более 20 лошадей. Благодаря своему труду наша жизнь улучшается день ото дня», - говорит Жайна Еркинкызы.

В Иране издана книга стихов «Қас қағым» на казахском языке - ParsToday

Произаедения иранского поэта Парвиза Бейги Хабибабади были переведены на казахский язык под названием «Қас қағым» (ی ین), сообщает иранское информационное агентство Parstoday.

Согласно опубликованным данным, Парвиз Бейги Хабибабади - иранский поэт, композитор, исследователь, писатель и директор издательства «Фасл-е панджом». Он родился 16 декабря 1954 года в Ардестанском районе Исфаханской области Ирана. Получил диплом бакалавра по специальности «персидский язык и литература». Награжден нагрудным знаком первой степени в области литературы. На сегодняшний день опубликовано 24 книги Парвиза Бейги: шесть сборников стихов и 18 исследовательских работ. Он проанализировал персидскую прозу и поэзию времен ирано-иракской войны, названную «Священной защитой», собрал биографии современных поэтов и исследовал надписи времен Сефевидов и Каджаров. Является автором ироничной сюрреалистической повести «Слово коронавируса в Международном суде».

«Книга издана на двух языках - персидском и казахском. Автор перевода - диктор Казахского радио, принадлежащего мировому сервисному узлу иранского Телерадиообъединения Гаухар Омарханова», - сообщает Parstoday.



