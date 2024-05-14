Символизирующий единство нации казахстанский костюм украсил выставку в Вашингтоне

В Вашингтоне открылась выставка FASHIONING POWER, FASHIONING PEACE («Создавая силу, создавая мир»), на которой представлена работа казахстанского дизайнера, передает собственный корреспондент Kazinform.

В историческом Доме-музее американского президента Вудро Вильсона была представлена разнообразная одежда международных дизайнеров из более чем 30 стран мира, каждая из которых символизирует силу, дипломатию и культурное наследие.

Казахстан представляет женский костюм дизайнера и основателя казахстанского бренда «Bakonya» Багдат Майлыбаевой. В своей работе казахстанский дизайнер показала сочетание традиционной одежды и современного искусства. Работа демонстрирует культурное наследие Казахстана и символизирует единство нации.

Исполнительный директор Дома президента Вудро Вильсона Элизабет Картчер рассказала, что это первая ежегодная выставка.

— Мы попросили все посольства в Вашингтоне поделиться с нами тем, как они представляют себе формирование власти, мощи и мира, и поделиться с нами одеждой, которая иллюстрирует это для их стран, — отметила Элизабет Картчер.

Здесь представлено прекрасное изделие из Казахстана. Это костюм из шелка. Прекрасно выполнена булавка, которая снаружи покрыта бархатом, великолепная подкладка с дополнительными декоративными элементами и пояс, украшенный бисером.

Этот музей является охраняемым памятником истории Национального фонда и Дом Вудро Вильсона выбран неслучайно.

Эдит Вильсон была первой леди, совершившей международное путешествие во время президентского срока мужа в США, установив стандарты одежды для выхода на международную и дипломатическую арену. На выставке продемонстрировано ее культовое чувство стиля.

Так, после Первой мировой войны президент США с супругой отправились в Европу на переговоры о заключении Версальского мирного договора. Они очень серьезно отнеслись к одежде, которая была очень важна для выхода на мировую сцену и демонстрации ощущения силы.

В настоящее время внешний вид дипломатов и высокопоставленных лиц несет определенные послания и символы в одежде.

— Вашингтон — это центр власти, где принимаются решения и люди встречаются лицом к лицу. Дом Вудро Вильсона — это отличное место, чтобы мы могли увидеть, как люди со всего мира хотят преподнести себя, когда они представляют власть или мир, — рассказала Элизабет Картчер.

Аудитории представлен широкий выбор нарядов — от костюмов послов, военной формы, традиционной одежды до высокой моды от современных дизайнеров из Азербайджана, Бразилии, Болгарии, Китая, Эстонии, Франции, Индонезии, Мексики, Молдовы, Пакистана, Португалии, Филиппин, Польши, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Украины, Вьетнама и других стран.

Торжественное мероприятие проходит в честь покойного посла Эстер Куперсмита, все вырученные средства пойдут в поддержку Дома-музея Вудро Вильсона.

Выставка международного стиля в самом сердце Вашингтона объединяет культурное разнообразие, способствует расширению глобальных связей и сближению наций.