Символично, что закон о ветеранах принят в канун 75-летия Победы - Бактыкожа Измухамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Центрального совета РОО «Организации ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов прокомментировал подписанный Главой государства закон о ветеранах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Символично, что этот закон был принят в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Этот закон включил в себя гарантии и льготы для тех людей, которые вошли в категорию ветеранов. Здесь собраны все гарантии и льготы, которые раньше были предусмотрены в разных законах»,- сказал Бактыкожа Измухамбетов в телефонном разговоре.

Спикер добавил, что будет продолжена работа по дальнейшему усовершенствованию законодательства в этом направлении.

«Этим законом предусмотрены льготы и пособия для различных групп, которые ранее не были предусмотрены. В частности, предусмотрены пособия для лиц, участвовавших в боевых действиях в Афганистане; принимавшим участие в усилении охраны внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке; в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году; в решении межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе; лицам, входившим в национальный контингент, участвовавшие в миротворческой операции в Ираке. Предусмотрены пособия также для ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы», - пояснил Бактыкожа Измухамбетов.

Вместе с тем, депутат добавил, что этот закон был принят, исходя из возможностей Правительства.

«Для реализации положений законопроекта предусматривается на текущий год порядка 2 млрд тенге, в последующие годы более 2 млрд предусматривается ежегодно», - сообщил Бактыкожа Измухамбетов.

По его словам, вопрос принятия такого законопроекта рассматривался уже давно.

«Этот закон прошел все соответствующие инстанции и наконец-то был подписан Президентом, с чем я поздравляю всех наших ветеранов!», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Глава государства подписал закон о ветеранах.