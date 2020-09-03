Символично, что Послание Президента озвучено в ходе проведения активного этапа праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента, имеющее характер прямого действия, почти полностью сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, стоящих перед всеми уровнями власти. Реализовать декларируемые цели легче и эффективней можно при активности неравнодушных социальных групп, обеспечении востребованности всех конструктивных идей граждан и работы социальных лифтов, таких например, как праймериз партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ».

По всей стране идет активное обсуждение Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий». Ежегодные послания народу Казахстана играют особую роль в жизни государства, так как затрагивают интересы и проблемы всего общества, устанавливают основные ориентиры развития государства, фиксируют позицию Президента, его прямые поручения и указания.

Послание является документом стратегического значения, так как оно отражает в себе уровень убедительности и понимание Президентом и его командой ситуации в стране и намеченный курс преобразований. В приоритетах документа - тематика реформирования и модернизации модели государственного управления с целью создания действенного механизма реализации решений, обеспечение стабильного экономического и социального развития, гарантирование соблюдения прав человека, в общем, все основное, что должно служить цели строительства эффективного государства.

Согласно Статье 44 Конституции, «Президент Республики Казахстан обращается с ежегодным Посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики». Безусловно, послания Президента бывают разными с точки зрения объема, структуры, формы, того или иного этапа развития государства, внешних условий и т.д. Но это не означает, что Послание озвучивается лишь как обязательное ритуальное действо. Послание - базисный политико-правовой документ, чья функциональная направленность позволяет сформировать конкретные цели и задачи, на реализацию которых будут направлены старания всех ветвей власти и активных представителей общества.

В Послании 2020 года Касым-Жомарт Токаев определил основные направления общегосударственных мер, выделив одиннадцать крупных блоков. Это экономика, госуправление, территориальное развитие, цифровизация, образование, здравоохранение, экология, правоохранительная система, социальная политика, формирование новых общественных ценностей и тема политических реформ. В свою очередь, новый экономический курс страны должен основываться на семи основных принципах:

- справедливое распределение богатства и обязательств;

- ведущая роль частного предпринимательства;

- честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей;

- рост производительности, повышение сложности и технологической экономии;

- развитие человеческого капитала, формирование инвестиций в новый тип;

- «озеленение» экономики, охрана окружающей среды;

- принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

Исходя из вышеуказанного видно, что Послание Главы государства является деловым и конструктивным по содержанию, имеет инструментальный и функциональный характер, идет в унисон с концепцией «слышащего государства». Предстоит большая работа. Реализацией послания будет заниматься действующее правительство. Уже к 7 сентября 2020 года оно подготовит общенациональный план по реализации всех направлений Послания и внесет его на утверждение Президента. Не менее важно своевременно определиться с законодательным обеспечением ключевых вопросов Послания. Поэтому главной задачей депутатского корпуса на ближайшее время становится оперативная и качественная законодательная поддержка практической реализации его положений.

Парламент, в котором доминирует фракция Nur Otan, да и правящая партия в целом демонстрируют готовность включиться в реализацию Послания и тем самым, по сути, разделяют политическую ответственность за ее результаты. Без ведущей политической силы в стране поставленных задач эффективно и своевременно решить нельзя. Причем речь идет не только о принятии необходимых законов, но и о разъяснительной работе. Казахстанцы должны знать, как решаются задачи, так как их результаты должны отразиться на повышении уровня жизни людей.

Nur Otan обладает необходимыми ресурсами для обеспечения преемственности политического курса. Тем более, что действующий избранный Глава государства на прошедших президентских выборах являлся кандидатом от ведущей политической силы, открыто позиционирующей себя как партия перемен, выступающей проводником реформ Касым-Жомарта Токаева. В результате партийной перезагрузки были пересмотрены и усилены механизмы общественного и партийного контроля над реализацией Послания. Должен быть жесткий контроль не только со стороны партийных структур, но и со стороны общественности, готовой к переменам.

Семена реформ необходимо высадить в подготовленную почву. Опыт Казахстана, да и многих других стран свидетельствует, что удаются только те модернизации, которые совпадают с потребностями населения, не являясь лишь экспериментом, пусть даже предпринятым из благих намерений. Приживаются те результаты реформ, которые нужны кому-то, кроме их авторов. Нельзя полагаться исключительно на бюрократический аппарат, даже если он находится в идеальном состоянии. Только обоюдовыгодное взаимодействие власти с активными социальными группами способно дать по-настоящему весомый результат.

Поэтому отдельного рассмотрения заслуживает десятый блок Послания, посвященный политическим реформам. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, «если мы действительно хотим улучшить благосостояние наших граждан, мы должны активно вовлекать их в работу. Все будущие политические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение населения в государственное управление».

В своих выступлениях Глава государства постоянно отмечает, что он выступает за развитие многопартийной системы в стране. Казахстанскому обществу нужны политические реформы. Это фундамент стабильности в долгосрочной перспективе. В рамках курса преемственности Глава государства дал новый импульс процессам либерализации общественно-политической сферы страны в соответствии с концепцией «слышащего государства».

К примеру, по поручению Президента, данному на втором заседании Национального совета общественного доверия, был разработан закон «О внесении дополнений в Конституционный закон «О выборах в РК». В итоге впервые в этом году введена 30% квота для женщин и 20%-я для молодежи в избирательных списках. Также в Послании Касым-Жомарт Токаев напомнил, что был принят совершенно новый Закон «Об организации и проведении мирных собраний». Помимо этого, внесены изменения в законы «О политических партиях», «О выборах», «О статусе парламента и его депутатов». Также были внедрены поправки по исключению Статьи 130 Уголовного кодекса «Клевета» из категории преступлений и гуманизации Статьи 174 «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». То есть статья о клевете стала административной, а вместо формулировки «возбуждение» будут использовать более точное юридическое понятие «разжигание».

Символично, что Послание Президента было озвучено в ходе проведения активного этапа праймериз партии Nur Otan. Именно их победителям предстоит реализовать новый этап политических и экономических реформ, озвученных Главой государства. Партия будет системным источником новых кадров. В качестве кандидатов на праймериз зарегистрировались 10990 человек, из них 36,9% - женщины, а 29,6% - молодежь до 35 лет. От первичных партийных организаций выдвинуто 3090 человек, самовыдвиженцами стали 7900 кандидатов. Праймериз пройдут в масштабе общереспубликанских партийных выборов.

Для чего нужна процедура праймериз самой многочисленной партии в стране? Это новая форма политической мобилизации общества. Успех любой партии оценивается в зависимости от степени достижения общественных и политических целей, которые она перед собой ставит. То есть для жизнедеятельности партии необходима «свежая кровь», новые люди разных взглядов и мнений. Соответственно, на праймериз должны участвовать талантливые и способные, те, чьи инициативы достойны внимания. Также необходимо ограничить всевластие региональных руководителей в формировании нового поколения управленцев и стимулировать политическую активность населения, вызвать дополнительный интерес к выборам.

В настоящее время в парламенте страны, помимо правящей Nur Otan, представлены демократическая партия «Ак жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана. Новых партий не зарегистрировано, особых сюрпризов на выборах ждать не стоит, поэтому интерес вызывает то, каким будет персональный состав новых депутатов, кто будет той самой «свежей кровью».

Выборы в Мажилис парламента и маслихаты пройдут по пропорциональной системе, которая, при определенных недочетах, все же является эффективным средством институционализации политических партий и консолидации интересов различных социальных групп. Это имеет особую значимость в условиях характерной для казахстанского избирателя персонификации политической власти, поскольку считается более продвинутым осознанный выбор на основе четко сформулированных политических программ.

Важным аргументом «за» праймериз является желание Nur Otan доказать, что в политической жизни Казахстана есть демократия и конкуренция. Адаптация такого демократического института, как праймериз, давно применяемого на Западе, демонстрирует потенциал модернизации и склонность властей к совершенствованию институтов и механизмов политики. Кроме того, особый смысл внедрения праймериз в том, что партия таким образом обращает на себя много внимания со стороны СМИ и социальных сетей, создавая информационные поводы и обновляя свой имидж.

Модернизация политики предполагает экспериментирование. Праймериз дает возможность Nur Otan искать новые идеи и способы их воплощения в жизнь, привлекает новых людей и помогает формированию актуальной политической повестки перед выборами. Как отметил в Послании Глава государства, «мы постепенно адаптируем нашу политическую систему к новой ситуации. Нашему обществу нужны политические реформы, поэтому они обязательно будут продолжены».





Эдуард ПОЛЕТАЕВ, политолог