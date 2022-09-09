Символ мира возведут к Съезду духовных лидеров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Дерево мира» станет символом межрелигиозного форума, который пройдет в Нур-Султане 13-15 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Инсталляция отражает глубокий смысл Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Корни дерева - это история народов, его ствол олицетворяет общечеловеческие ценности, а ветви - многостороннее развитие межнациональных отношений. Авторы проекта уверены, участники съезда поймут вложенный смысл.

К подготовке места проведения Съезда мировых и традиционных религий подключились казахстанские художники и ювелиры. Они заканчивают оформление сразу нескольких экспозиций. Полотна - саги о древних сказаниях, о битвах, о героях, о любви. Их автор художник-график Батухан Баймен. Перевернув все стандартные представления о гравюре и ее изяществе, он создает монументальные произведения. Потрясает, что материал, на котором выполнены все работы - это линолеум.

Выставка картин - это один из четырех творческих проектов, которые будут создавать атмосферу на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Через искусство Казахстан станет для гостей еще ближе. Экспозиция «Степные сокровища» познакомит их с древними ювелирными техниками кочевников. На несколько веков назад попадут те, кто войдет в зал под названием «Долина царей». Здесь представлены антикварные предметы казахского быта из частной коллекции. Ключевое место в этой выставке займут реконструкции сарматского воина и золотого человека. «Искусство является на самом деле духовной летописью человечества и те предметы, которые мы выставляем именно в этих наших проектах. Мне кажется, очень хорошо раскрывают именно глубину культуру и истории, духовности Казахстана. Мы не хотели делать просто музейную экспозицию. Мы хотели сделать такое пространство, где как будто бы до сих пор существует кочевая жизнь», - пояснила Лейла Махат, председатель кураторского совета центра «Куланши».

Деловая повестка - неотъемлемая часть межрелигиозного форума. В отличие от прошлых лет на 7-ой встрече духовных лидеров все официальные мероприятия пройдут во Дворце независимости. За всю историю мероприятия ожидается рекордное количество участников. Помимо 100 делегаций, из более чем 50 стран в Казахстан приедут почти 200 журналистов из ведущих иностранных СМИ: «Евроньюс», CNN, BBC, Аль-Джазира. Аккредитацию прошли больше 300 отечественных корреспондентов. Темой этого съезда стала роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период.

«В религии есть такое понятие, что сначала появилось слово. После слова идет диалог. Диалог - это уже какая-то кооперация. Кооперация - сотрудничество. Это всегда про дружбу, про мир, согласие. Соответственно, мы, используя данную площадку, приглашая всех лидеров конкурирующих религий садиться за стол, используя один мессендж, призвать весь мир к общему знаменателю. Потому что пандемия откинула тренд на диалог назад», - заявила Назым Жангазинова, официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.