Символ Казахстана: как в Нур-Султане ухаживают за главным флагом страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня отмечается День государственных символов Республики Казахстан. В связи со знаменательной датой МИА «Казинформ» рассказывает, как в Нур-Султане ухаживают за главным флагом Казахстана.

Флаг является одним из главных символов государства, который олицетворяет суверенитет и идентичность страны. Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является казахстанский художник Шакен Ниязбеков.

Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел (беркут). У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Золотистым цветом представлены изображения солнца, его лучей, орла и национального орнамента.

В этом году государственным символам исполняется 29 лет.

О главном флагштоке

Как известно, самый главный флагшток Казахстана расположен на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен» в Нур-Султане. Открытие главного флагштока страны состоялось еще 12 лет назад - в 2009 году, в рамках празднования Дня столицы.

Флагшток - металлическая мачта, высота которой составляет 100 метров. Материал флагштока - сталь.

Общая площадь полотна составляет 450 квадратных метров и имеет размер 15 на 30 метров.

Как ухаживают за главным флагом Казахстана

Из-за резко-континентального климата столицы флаг должен контролироваться соответствующим образом и требует особого ухода.

В целях предотвращения физического повреждения полотнища флага специалисты аппарата акима района «Есиль» Нур-Султана и обслуживающей подрядной организацией ведут круглосуточный контроль за его применением.

Как рассказали в районном акимате, в ясную, безоблачную и безветренную погоду Государственный флаг Казахстана поднят круглосуточно. Флаг стоит в ясную погоду и при сильном морозе.

А в условиях осадочной, влажной погоды среднего уровня - в дождь или снег - в дневное время главный флаг страны поднят временно.

В какую погоду могут снять флаг?

В суровых природно-климатических условиях, в дни непогоды, во время снега, дождя с порывистым ветром (при скорости ветра 8 м/с и выше) полотнище флага снимается с флагштока до наступления соответствующих погодных условий.

В целях сохранения качества и надлежащего состояния флага стирка не производится, а проводится замена флага. Так, главный флаг меняется три раза в год.

Самый большой флаг страны изготавливается из флажной сетки. Ткань систематически проверяется на целостность.

При выявлении повреждений на месте флага незамедлительно проводятся ремонтные работы.

Для главного флага ткань заказывается, но оформляется в Нур-Султане.

О мероприятиях возле флагштока

Как сообщили в акимате Нур-Султана, сегодня у этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» стартует ежегодный автопробег, организованный Управлением по вопросам молодежной политики акимата города.

Автокараван из 50 машин с Государственными флагами РК проедет 29 км по главным проспектам и улицам столицы - Тәуелсіздік, Тұран, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, Қабанбай батыр, Түркістан и другим. Дистанция также выбрана не случайно и символизирует 29-летие государственных символов РК. Конечной точкой автопробега станет мемориал «Отан Қорғаушылар».

Ежегодно, по традиции, в преддверии празднования Дня столицы возле главного флагштока страны начиная с июля проходят мероприятия. Проходит церемония поднятия флага, что означает старт мероприятий в честь праздника.

Также в это время Глава государства традиционно вручает офицерские погоны курсантам - всё это в рамках церемонии поднятия главного флага нашего независимого государства.

Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией еще неизвестно, насколько расширенно будут проходить мероприятия возле главного флагштока страны.



