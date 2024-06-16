Симулятор самосвала появился в казахстанском колледже

Жарминский технологический колледж получил новое оборудование для подготовки специалистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

В рамках подготовки специалистов по специальности «Открытая разработка полезных ископаемых» и рабочей специальности «Экскаватор-машинист», колледж получил финансирование в размере 161 млн тенге от акима области Нурлана Уранхаева и руководителя ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие».

Фото: акимат области Абай

Средства были направлены на приобретение необходимых тренажеров: «Тренажер Forword на самосвал HD785-7 Kamatsu» и «Тренажер Forword на карьерный экскаватор Kamatsu PC-2000».

Фото: акимат области Абай

Эти устройства, единственные в своем роде в Казахстане, теперь доступны студентам Жарминского технологического колледжа для использования в учебном процессе.