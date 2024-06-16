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    07:33, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Симулятор самосвала появился в казахстанском колледже

    Симулятор самосвала для обучения появился в казахстанском колледже
    Фото: акимат области Абай

    Жарминский технологический колледж получил новое оборудование для подготовки специалистов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

    В рамках подготовки специалистов по специальности «Открытая разработка полезных ископаемых» и рабочей специальности «Экскаватор-машинист», колледж получил финансирование в размере 161 млн тенге от акима области Нурлана Уранхаева и руководителя ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие».

    Симулятор самосвала для обучения появился в казахстанском колледже
    Фото: акимат области Абай

    Средства были направлены на приобретение необходимых тренажеров: «Тренажер Forword на самосвал HD785-7 Kamatsu» и «Тренажер Forword на карьерный экскаватор Kamatsu PC-2000».

    Симулятор самосвала для обучения появился в казахстанском колледже
    Фото: акимат области Абай

    Эти устройства, единственные в своем роде в Казахстане, теперь доступны студентам Жарминского технологического колледжа для использования в учебном процессе. 

    Теги:
    Технологии Регионы Казахстана Образование Абайская область Студенты
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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