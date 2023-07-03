Симуляционный учебный центр для работников скорой помощи открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На базе Карагандинской областной станции скорой медицинской помощи открылся симуляционный учебный центр. Здесь будут проходить обучение сотрудники скорой помощи, а в будущем и все желающие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для четырех симуляционных станций закуплено современное оборудование, соответствующее международным стандартам. Приобретены манекены для базовой и расширенной сердечно-лёгочной реанимации взрослых и детей.

Муляжи повторяют анатомию человека, это помогает следить за процессом во время реанимационных мероприятий. Есть тут и имитаторы травм при ДТП и ЧС, и симуляторы-тренажёры для родовой терапии.

«В областной службе скорой помощи работают около 1500 человек, в их числе врачи, фельдшеры, водители. У нас была острая необходимость в этом центре. Теперь на постоянной основе каждый выездной сотрудник сможет оттачивать свои профессиональные навыки. Будут обучаться врачи и фельдшеры пяти подстанций Караганды, а также Сарани, Шахтинска, Абая, Темиртау и Балхаша. Имеют возможность посещать наш центр и работники районных подстанций», – сказала Ардак Науанова, заместитель директора по контролю качества медуслуг областной станции скорой медицинской помощи.

Под руководством преподавателей из числа работников скорой помощи фельдшеры и врачи смогут узнать о новейших реанимационных методах. Манекены позволят овладеть приемами первой медицинской помощи даже неподготовленному человеку. В планах обучать тут всех желающих.

На базе симуляционного центра уже прошел конкурс на лучшую бригаду скорой помощи. Сейчас победитель – команда из Балхаша – оттачивает свои знания и навыки на манекенах. В августе балхашцы представят Карагандинскую область на республиканском конкурсе в Семее.