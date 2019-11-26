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вчера 23:31
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вчера 21:02
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Симуляционный центр подготовки населения к землетрясениям появится в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Симуляционный центр для подготовки населения к землетрясениям появится в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Алматы принято решение о строительстве и создании симуляционного центра подготовки населения. Что такое симулятор? Вы сможете там ощутить на себе землетрясение силой от 4 до 6 баллов. Это своего рода выработка поведенческих навыков. Сам я на таких симуляторах пробовал, и проходил испытания. Я просто понял, что будет при горизонтальном землетрясении, а что будет при вертикальном», - сказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Серик Аубакиров.
По его словам, участок под центр определен близ автоцона и сейчас идет работа по поиску инвестора.
«Я думаю, что через 2 года такой симуляционный центр у нас в Алматы появится», - сказал глава ДЧС.
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