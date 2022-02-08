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Симптомы омикрона у пожилых людей назвал алматинский врач

8 Февраля 2022 14:30
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Симптомы омикрона у пожилых людей назвал алматинский врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как протекает заболевание омикрон-штаммом коронавирусной инфекции у пожилых людей, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» врач общей городской поликлиники №36 города Алматы Рауан Нуркенов.

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«Как и первые несколько штаммов, «омикрон» имеет свой инкубационный период, клиническую картину и осложнения. Известно, что инкубационный период «омикрона» меньше, чем у дельта-штамма. Что соответствует нескольким дням. Но распространяется данный вид вируса так же, как и предыдущие штаммы. Пожилые люди могут заразиться новым штаммом от контактных лиц, у которых протекает инкубационный период»,- рассказал спикер.

По его словам, по симптоматике «омикрона» очень схож с ОРВИ и некоторые больные могут не знать, что являются переносчиками вируса.

«Распространение вируса окружающим и родным увеличивает заболеваемость среди взрослого населения. Таким образом, пожилые люди остаются в группе риска, и новый вид коронавируса у них будет протекать тяжелее, чем у молодых.

Клиническая картина «омикрона» у пожилых людей может быть разной. Начиная от головной боли, заканчивая ярко выраженной одышкой или нарушением сердечного ритма. Основные же признаки - это головная боль, насморк, боли в горле при глотании, повышение температуры тела, боли в позвоночнике, суставах и мышцах. Ухудшение самочувствия начинает усиливаться, если вовремя не были начаты диагностические и лечебные мероприятия. У пожилых людей с хроническими сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом «омикрон», к сожелению, также может вызывать тяжелые осложнения основного заболевания» ,- сказал Р. Нуркенов.

Как отметил врач, мнение о том, что можно развить естественный иммунитет к «омикрону», непосредственно переболев им, неверное.

«Единственный стабильный и безопасный способ развить иммунитет к коронавирусу - это вакцинация. А также курс ревакцинации. Пожилые люди хорошо переносят вакцинацию, которая защищает их от тяжелого течения болезни», - заключил спикер.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Коронавирус-Аналитика   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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