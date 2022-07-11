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Симптомы коронавируса не изменились – главный санврач Нур-Султана
11 Июля 2022 14:08

Симптомы коронавируса не изменились – главный санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рост заболеваемости коронавирусом был прогнозируемым. Об этом сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Течение коронавирусной инфекции не изменилось. У заболевших те же симптомы, что и при ОРВИ. Среди заболевших порядка 70 % приходится на лиц, у которых прошло уже достаточное время после получения прививки. Однако эти лица по той или иной причине не ревакцинированы. Это естественно сказывается на снижении иммунной защиты», - проинформировала Сархат Бейсенова, отвечая на запрос МИА «Казинформ».

По словам спикера, рост заболеваемости был прогнозируемым, так как в летний период увеличиваются контакты, связанные с периодом отпусков.

Ранее сообщалось, что внедрение Ashyq, запрет и на въезд или выезд из Нур-Султана не рассматривается. Коронавирус протекает в менее агрессивной форме.

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Автор:
Корреспондент

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