Симптомные больные становятся безопасными на 11-й день – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В какой период наиболее опасны симптомные больные коронавирусом, рассказала главный государственный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда появился коронавирус, никто не знал, как передается инфекция, насколько заразна, как лечить, все это накапливалось. Тогда мы регистрировали все положительные случаи независимо от наличия или их отсутствия. Это был первый случай. Мы провели около миллиона тестов на 18 миллионов человек», - Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга.

По ее словам, если возрастает тестируемость, то и возрастает выявляемость.

«Мы начали наблюдать, постоянно увеличивали группы тестируемых. (...) Это позволило выявлять бессимптомных, в статистике мы продолжали учитывать и симптомных, и бессимптомных. Начали наблюдать, что количество бессимптомных начало возрастать и увеличилось до 80%. В мире не все так тестируют», - отметила врач.

Она также сообщила, что симптомный больной становится безопасным для окружающих на 11 день.

«Мы оценили распространенность случаев в обществе, выявили бессимптомных носителей. Это позволило нам оценить распространенность инфекции в нашем обществе. Накопленный опыт, в том числе, международный показал, что больные с симптомами представляют опасность для других в течение двух дней до появления симптомов и в течение семи дней после появления симптомов, то есть 10 дней они представляют наибольшую опасность для окружающих. На 11 день - они становятся безопасными для окружающих, при этом их тест может быть положительный», - заключила А. Есмагамбетова.