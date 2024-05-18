Симпозиум в честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова состоялся в Астане

Мероприятие, посвященное памяти Героя Советского Союза, Халық қаһарманы первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, прошло на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил, передает агентство Kazinform.

Его организатором выступили АО «Центр военно-стратегических исследований» и Центральный совет РОО «Ветераны Вооруженных сил». В симпозиуме приняли участие руководство Министерства обороны, Архива Президента РК, Центра военно-стратегических исследований, Национального университета обороны, военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, кадеты Военного колледжа г. Астаны, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал присутствующих о мероприятиях, которые проводятся в стране в рамках юбилея Сагадата Нурмагамбетова.

В Алматы на базе Военного института Сухопутных войск снят телесериал «Әскери ант». 25 мая в его честь в г. Акколь Акмолинской области состоится торжественная церемония открытия памятника и сквера имени Сагадата Нурмагамбетова. С 16 по 23 июня этого года на базе учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск Алматы пройдет X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», посвященный народному герою.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил уникальное место выпускника 1-го Туркестанского пулеметного военного училища Сагадата Нурмагамбетова в истории Великой Отечественной войны.

— Службе в армии он посвятил более 50 лет, начав ее в годы войны командиром пулеметного взвода. Прошел Великую Отечественную войну от Кубани до Берлина. Закончил ее командиром стрелкового батальона. А это значит, как сказал его друг и соратник, боевой офицер, участник войны Леонид Гирш, Сагадат Нурмагамбетов всегда, всю войну был на передовой, на линии огня, — сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что с точки зрения национальной гордости и самосознания имя и героизм генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова вписаны золотыми буквами в историю независимого Казахстана и являются духовным наследием для многих поколений.

Теплыми воспоминаниями о своем соратнике поделился председатель Центрального совета РОО «Ветераны Вооруженных сил» Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев.

Президент АО «Центр военно-стратегических исследований» генерал-майор Асхат Рыспаев презентовал научно-исследовательскую работу к юбилею генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Директор Архива Президента Республики Казахстан Алия Мустафина в своем выступлении рассказала о работе по сбору материалов и документов, касающихся жизни и деятельности генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Часть из них участники симпозиума смогли увидеть на выставке, организованной Архивом Президента РК.

Со словами благодарности в адрес Министерства обороны и участников симпозиума по видеосвязи обратилась дочь народного героя — Айсулу Сагадатовна Нурмагамбетова.

Завершилось мероприятие вручением ряду ветеранов Вооруженных сил памятного знака «100 лет Нурмагамбетову С. К.» и праздничным концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.