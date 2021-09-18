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    02:38, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Симфонический оркестр открыл XXII концертный сезон в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Симфонический оркестр Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан открыл свой XXII концертный сезон в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Первый концерт прошел в Большом зале Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева. Художественный руководитель коллектива Берик Батырхан и главный дирижер Ернар Нуртазин представили зрителям яркие и интересные программы.

    Разнообразие программ и высокий уровень исполнения симфонического оркестра дарят любителям музыки незабываемые вечера. Особое впечатление зрители получили, слушая вальс и сюиту знаменитого французского композитора Мориса Равеля из музыки балета Firebird великого композитора 20 века Игоря Стравинского в исполнении симфонического оркестра. Знаменитые «вариации на тему Рококо» великого русского композитора Петра Чайковского исполнил виртуоз виолончелист Ермек Курманаев.

    Также в программе вечера были воспроизведены композиции для скрипки и оркестра талантливого казахского композитора Шырын Базаркуловой, которую представила известная скрипачка Динара Базарбаева-Сахаман.

    Стоит отметить, что музыкальный вечер прошел с соблюдением всех саннорм и требований карантина.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане также проведут международный театральный фестиваль «Nur-Sultan theatre week».

    Теги:
    Культура Астана Акимат Музыка Искусство
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