Симфонический оркестр открыл XXII концертный сезон в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Симфонический оркестр Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан открыл свой XXII концертный сезон в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Первый концерт прошел в Большом зале Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева. Художественный руководитель коллектива Берик Батырхан и главный дирижер Ернар Нуртазин представили зрителям яркие и интересные программы.

Разнообразие программ и высокий уровень исполнения симфонического оркестра дарят любителям музыки незабываемые вечера. Особое впечатление зрители получили, слушая вальс и сюиту знаменитого французского композитора Мориса Равеля из музыки балета Firebird великого композитора 20 века Игоря Стравинского в исполнении симфонического оркестра. Знаменитые «вариации на тему Рококо» великого русского композитора Петра Чайковского исполнил виртуоз виолончелист Ермек Курманаев.

Также в программе вечера были воспроизведены композиции для скрипки и оркестра талантливого казахского композитора Шырын Базаркуловой, которую представила известная скрипачка Динара Базарбаева-Сахаман.

Стоит отметить, что музыкальный вечер прошел с соблюдением всех саннорм и требований карантина.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане также проведут международный театральный фестиваль «Nur-Sultan theatre week».