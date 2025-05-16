Sim-box изъяли у иностранца в Акмолинской области

О росте фактов мошенничества в регионе рассказал заместитель прокурора Акмолинской области Ерболат Жүсіп. Так, за 5 лет в области выросло количество случаев мошенничества на 26% — с 14 до 40%

— В текущем году путем выявления аномального потока лжезвонков и регистрации СИМ-карт в одной местности установлено местонахождение устройства «Sim-box». Это аппаратно-программный комплекс, предназначенный для объединения большого количества сим-карт под единым управлением. Это устройство обеспечивает удаленный доступ к каждой сим-карте, предоставляя возможность совершать звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов, — поделился зампрокурора.

Гражданин Российской Федерации завез это оборудование в Кокшетау, где арендовал квартиру, на которой и подключил устройство. В «Sim-box» было вставлено 128 sim-карт сотовой связи. За счет этого осуществлялись звонки и отправлялись СМС потенциальным жертвам. Мужчина был арестован судом.

Полицейские по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РК (неправомерные изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства). В апреле уголовное дело передано в МВД для соединения с другими аналогичными фактами в одно производство.

— А буквально на прошлой неделе нами было выявлено еще одно такое устройство. Это оборудование применяется в целях генерации или подмены мобильных номеров и позволяет обходить ограничения, установленные мобильными операторами. Человек тоже приехал из России с оборудованием. На данный момент он арестован, планируем также отправить это дело в МВД, — добавил Ерболат Жүсіп.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут покупать SIM-карты только у официальных операторов.