Силы воздушной обороны Казахстана подняты по учебной тревоге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, в воинских частях и подразделениях сил воздушной обороны проходит контрольная проверка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе контрольной проверки при практическом выполнении учебно-боевых задач будут оценены знания, умения и навыки личного состава, полученные в течение зимнего периода обучения.

К проверке привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиационных баз и частей обеспечения, задействованы различные типы летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Полеты проводятся в дневное и ночное время в зависимости от поставленных учебно-боевых задач.

Летными экипажами отрабатываются вопросы ведения разведки, техника пилотирования, тактические приемы воздушного боя на средних и малых высотах, перевозка и десантирование подразделений, сопровождение и прикрытие других видов и родов войск.

Соединения и воинские части войск противовоздушной обороны выполняют маневры по перегруппировке, прикрытию объектов от средств воздушного нападения.

На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы по поражению условного воздушного противника.

Фото: gov.kz







