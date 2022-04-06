Силы воздушной обороны Казахстана подняты по учебной тревоге
В ходе контрольной проверки при практическом выполнении учебно-боевых задач будут оценены знания, умения и навыки личного состава, полученные в течение зимнего периода обучения.
К проверке привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиационных баз и частей обеспечения, задействованы различные типы летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Полеты проводятся в дневное и ночное время в зависимости от поставленных учебно-боевых задач.
Летными экипажами отрабатываются вопросы ведения разведки, техника пилотирования, тактические приемы воздушного боя на средних и малых высотах, перевозка и десантирование подразделений, сопровождение и прикрытие других видов и родов войск.
Соединения и воинские части войск противовоздушной обороны выполняют маневры по перегруппировке, прикрытию объектов от средств воздушного нападения.
На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы по поражению условного воздушного противника.
Фото: gov.kz