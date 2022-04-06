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    20:55, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Силы воздушной обороны Казахстана подняты по учебной тревоге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии, в воинских частях и подразделениях сил воздушной обороны проходит контрольная проверка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ходе контрольной проверки при практическом выполнении учебно-боевых задач будут оценены знания, умения и навыки личного состава, полученные в течение зимнего периода обучения.

    К проверке привлечен весь летный и инженерно-технический состав авиационных баз и частей обеспечения, задействованы различные типы летательных аппаратов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

    Полеты проводятся в дневное и ночное время в зависимости от поставленных учебно-боевых задач.

    Летными экипажами отрабатываются вопросы ведения разведки, техника пилотирования, тактические приемы воздушного боя на средних и малых высотах, перевозка и десантирование подразделений, сопровождение и прикрытие других видов и родов войск.

    Соединения и воинские части войск противовоздушной обороны выполняют маневры по перегруппировке, прикрытию объектов от средств воздушного нападения.

    На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы по поражению условного воздушного противника.


    Фото: gov.kz




    Теги:
    Учения Вооруженные силы Минобороны РК
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