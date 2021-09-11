Силы сопротивления отбили у «Талибана» три района в провинции Панджшер

КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Отряды Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной провинции Панджшер, которая не подчинилась захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан» (запрещено в РК), отбили у радикалов три района в указанном регионе. Об этом сообщила в пятницу местная газета Afghanistan Times, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как сообщается, ополченцы вернули под свой контроль районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях Панджшера. Как уточняется, в результате ожесточенных боев силы ФНС уничтожили десятки боевиков талибов.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид объявил, что Панджшер перешел полностью под контроль «Талибана», поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд заявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Как уточнил представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны. Позднее источник ТАСС в Панджшере сообщил, что интенсивные бои в регионе еще продолжаются, а большая часть жителей провинции из-за агрессивных действий талибов, покинула свои дома и ушла высоко в горы.

Напомним, 15 сентября боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Талибы также без боя взяли Джелалабад, почти без боя сдался Мазари-Шариф.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал морской пехоты Кеннет Маккензи объявил, что последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула.

7 сентября талибы объявили состав временного правительства Афганистана.





Фото: © AP Photo/Mohammad Asif Khan