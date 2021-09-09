Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Силы ОДКБ провели учебную контртеррористическую операцию в Кыргызстане

9 Сентября 2021, 19:45
Силы ОДКБ провели учебную контртеррористическую операцию в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» состоялся заключительный этап совместного учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) «Рубеж-2021», в ходе которого отработано более 30 вводных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Участники учения провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства – члена ОДКБ.

В учении приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего более тысячи человек и 150 единиц техники.

В ходе учения была проведена совместная войсковая операция по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.

На финальном этапе КСБР ЦАР отработали блокирование отходящих групп условного противника главными силами, обходящими отрядами и высадкой тактического десанта, а также «зачистку» населенных пунктов и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. По условной группе боевиков незаконного вооруженного формирования, перемещавшейся на пикапах, звено Су-30СМ Вооруженных Сил Республики Казахстан, нанесло точный ракетно-бомбовый удар.

За проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения также наблюдали военные атташе Турецкой Республики, Российской Федерации, США, Республики Казахстан, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, аккредитованные в Кыргызской Республике и представители международных организаций.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров дал высокую оценку уровню профессиональной подготовки и слаженности действий подразделений.



ОДКБ   Учения   Кыргызстан   Минобороны РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами