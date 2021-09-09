Силы ОДКБ провели учебную контртеррористическую операцию в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» состоялся заключительный этап совместного учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) «Рубеж-2021», в ходе которого отработано более 30 вводных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Участники учения провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства – члена ОДКБ.

В учении приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего более тысячи человек и 150 единиц техники.

В ходе учения была проведена совместная войсковая операция по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований.

На финальном этапе КСБР ЦАР отработали блокирование отходящих групп условного противника главными силами, обходящими отрядами и высадкой тактического десанта, а также «зачистку» населенных пунктов и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. По условной группе боевиков незаконного вооруженного формирования, перемещавшейся на пикапах, звено Су-30СМ Вооруженных Сил Республики Казахстан, нанесло точный ракетно-бомбовый удар.

За проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения также наблюдали военные атташе Турецкой Республики, Российской Федерации, США, Республики Казахстан, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, аккредитованные в Кыргызской Республике и представители международных организаций.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров дал высокую оценку уровню профессиональной подготовки и слаженности действий подразделений.



