Силовой кабель похитили на предприятии молодые люди в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловское предприятие лишилось 30 метров силового кабеля стоимостью 500 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники криминальной полиции быстро установили похитителей. Ими оказались молодые люди в возрасте 19-ти и 20-ти лет. Один из них работал на соседнем предприятии. Кабель каждое утро попадался ему на глаза, когда юноша шёл на работу. Задержанные пояснили, что обожгли похищенный кабель на костре, чтобы избавиться от изолирующего материала. В пункте металлоприёма они «выручили» за медь всего 27 тысяч тенге.

«Кабели нередко привлекают внимание злоумышленников. Только в марте они четырежды становились предметом преступных посягательств. Из них три случая раскрыты, по одному ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Злоумышленники причиняют существенный ущерб предприятиям и рискуют свободой за весьма скромные суммы», - пояснил заместитель начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Молодым людям предстоит нести ответственность по уголовной статье «Кража».



