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Силовой блок: что поручил Премьер-Министр РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Января 2022, 11:30
Силовой блок: что поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений касательно силового блока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МВД и МЧС продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы. Второе, МВД совместно с Министерствами нацэкономики и финансов проработать и в недельный срок внести в Правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии. Также МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Вместе с тем, Премьер-Министр поручил МЧС совместно с Министерствами национальной экономики и финансов проработать и в недельный срок внести в Правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты.

«МЧС совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны и выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения», - отметил Премьер-Министр.

«Министерству обороны совместно с Министерствами национальной экономики, индустрии и финансов в установленном порядке проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой. Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию Вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание», - поручил Алихан Смаилов.


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