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Силовики не применяли летальное оружие во время январских событий – Генпрокуратура

14 Декабря 2022, 18:20
Силовики не применяли летальное оружие во время январских событий – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов были травмированы во время январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даже в самый пик беспорядков силы правопорядка не применяли летальное оружие, а использовали против нападавших имеющееся в наличии спецснаряжение. Именно по этой причине подавляющее большинство раненых именно среди силовиков», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, в те дни с различными травмами госпитализировано 3 393 сотрудника правоохранительных органов.

«Они честно выполняли свой служебный и воинский долг. Обеспечивали правопорядок и спокойствие граждан», - отметил спикер.

«Некоторые сознательные граждане оказывали помощь захваченным и раненным сотрудникам и военнослужащим, не дали толпе их растерзать», - добавил Е. Килымжанов.


Фото: ortcom.kz

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