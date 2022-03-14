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СИЛОВИКИ ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ПРИМЕНЯЛИ БОЕВОЕ ОРУЖИЕ – ГЕНПРОКУРОР РК О ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ

Автор:  
Серик Сабеков
14 Марта 2022, 10:59
СИЛОВИКИ ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕ ПРИМЕНЯЛИ БОЕВОЕ ОРУЖИЕ – ГЕНПРОКУРОР РК О ЯНВАРСКИХ СОБЫТИЯХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Силовики до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли боевое оружие. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, рассказывая о ходе расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших. Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18-20 лет жестоко избивали, издевались над ними», - сказал Берик Асылов.

Генпрокурор добавил, что среди силовиков около 3,5 тысяч раненых или 80% от всех, получивших травмы в те дни.

«Но даже тогда, по нападавшим не стреляли! В той сложной обстановке, сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии и Вооруженных Сил до конца пытались сдержать насилие и до последнего не применяли, боевое оружие. Ограничивались спецсредствами нелетального действия: резиновыми пулями, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Но это было воспринято как слабость. Толпа ещё с большим упорством атаковала сотрудников, используя огнестрельное оружие и подручные средства», - отметил Берик Асылов.

Происшествия   Генпрокуратура   Мажилис   МВД РК   Силовые структуры   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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