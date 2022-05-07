7 Мая 2022 18:41

Силовая культура – важная часть формирования здоровой нации – Сергей Цырульников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Его имя известно за пределами Казахстана. Он является одним из сильнейших людей, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса. Его главная сила заключается в другом - в том, что своими усилиями он старается развить силовое искусство среди молодого поколения казахстанцев. Сегодня, в День защитника Отечества, корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с Сергеем Цырульниковым – казахским силачом, четырехкратным рекордсменом мира по силовым номерам и шестикратным рекордсменам Казахстана.

Мы встретились с Сергеем Цырульниковым в столичном парке. Как мы заметили, главный аксессуар силача – рюкзак, в котором поместились все «ингредиенты» для трюка. Пока он начал доставать гвозди, подковы, потертый календарь, мы не заметили, как нас окружили мужчины и молодые ребята. Они внимательно слушали речь силача и старались запечатлеть в памяти трюки, которые он продемонстрировал нам.

«Есть выражение: «большая голова не говорит о наличии больших мозгов, либо большой живот не говорит о хорошем пищеварении». Также и большие мышцы не говорят о наличии большой физической силы. Истинная сила заложена в вашем связочном аппарате – умении концентрировать пиковую нагрузку в определенной точке. Существуют базовые упражнения, по которым можно определить силовые показатели человека: становая тяга, жим лежа и приседание со штангой. С помощью динамометра определяется сила вашей кисти», - поделился силач.

Несколько гвоздей он начал завязывать в узел со спокойным выражением лица, даже не прикладывая особых усилий. И за считанные минуты свершилось чудо.

«Такие узлы завязывал казахский борец Кажымукан Мунайтпасов и дарил уважаемым людям. Эта традиция сохранилась и в наши дни. 10 лет назад я такие узлы дарил главам разных государств, уважаемым людям. Считаю, что мы должны продолжить эту традицию и продолжить путь нашего предка, балуана Кажымукана Мунайтпасова», - сказал силач.

Сергей Цырульников чтит традиции и путь предков. Его можно назвать батыром наших дней не просто за силу и способности, а за желание воспитать молодое поколение казахстанцев в духе патриотизма и любви к народу. Поэтому установление рекордов или деньги давно перестали быть главной ценностью силача.

«7 апреля на день рождения Кажымукана Мунайтпасова разогнул 4 подковы за 36 секунд. В мире мало силачей, которые могут продемонстрировать этот трюк. Установил много рекордов, начиная с завязывания гвоздей узлами до разгибания подков. Однако на данном этапе рекорды не столь важны для меня.

Самое главное, чего я хочу – продвигать силовую культуру, рассказывать об этом молодым ребятам. Мне не хочется устанавливать рекорд ради рекорда. Если это будет выгодно в финансовом плане для популяризации силовой культуры, я с удовольствием продемонстрирую силу. Ради собственного пиара не хочу становиться рекордсменом. Для меня достижение то, что мои ролики посмотрели 150 млн человек. Из них около 30 млн человек узнали, где находится Казахстан, кто такой Кажымукан Мунайтпасов. Это намного важнее, чем какой-либо рекорд. Для меня большая честь - представлять Казахстан на международной арене. Иностранцам очень интересна наша силовая культура», - признался силач.

К слову, в его копилке – мировой рекорд по разгибанию калиброванных подков, по надуванию грелок, по завязыванию гвоздей в узел. Он протащил трактор весом в 24 тонны, установил рекорд, выполнив опасный трюк, удерживая четырех лошадей, которых четыре человека разводят в разные стороны. Установил рекорд Казахстана, согнув 10 сковородок за 2 минуты. Силач считает, что каждый из нас является воспитателем современной молодежи.

«Самым сложный трюк для меня - сгибание копейки. Однако думаю, что и с этой задачей справлюсь. Сейчас занимаюсь изучением казахского языка, чтобы охватить ребят с юга. В этом мне помогает Владислав Тен. У него совершенно другая методика преподавания казахского языка. Он преподает казахский под другой призмой. Даже легче запоминается», - поделился силач.

Сергей Цырульников пропагандирует силовую культуру Казахстана за пределами нашей страны. Его признают в мире, приглашают открыть школу в соседних странах, просто хотят встретиться и пожать руку. Перед ним открываются новые возможности. Впереди - поездка в Турцию и в США.

«В Турцию пригласили для обмена опытом силовой культуры. Неоднократно также приглашали в Америку. Однако не мог выехать из страны, потому что был военнослужащим Службы государственной охраны. Сейчас уже появилась возможность совершить поездку за рубеж. У меня много подписчиков в Америке, поэтому хочу встретиться с ними и поделиться знаниями о силовой культуре Казахстана и представить нашу страну и силовую культуру по мере возможности», - поделился Сергей Цырульников.

После 12,5 лет военная служба силача завершилась. Он отметил, что за эти годы приобрел положительный опыт, получил знания, встретился с профессионалами Вооруженных сил, в частности Службы государственной охраны, где, по словам силача, работает элита военнослужащих.

«Вместе со мной трудилось много грамотных специалистов, которые действительно переживают за Родину, за безопасность страны. Мне выпала большая честь служить в рядах Вооруженных сил. На мой взгляд, служба в армии должна быть профессиональной. Безусловно, необходимо выполнять священный долг перед Родиной. Однако, если стремимся к развитию на пути современного Казахстана, хотим стать развитой страной, считаю, что в армии должны служить профессионалы – уже обученные контрактники. Патриотизм – понятие растяжимое. Для меня патриотизм, прежде всего, любовь к своей земле и народу», - подчеркнул силач.

Сергей Цырульников начал заниматься изометрической гимнастикой 16 лет назад. Он постигал азы элементарной гимнастики Александра Заса. Сейчас весит 127 кг, рост – 90 м.

«Сначала пробовал растягивать цепи. А в более зрелом возрасте наткнулся на разработанную программу Институтом имени Лесгафта 1958 года. Мне стало интересно, как раньше занимались батыры, по каким системам они тренировались, почему раньше не было тренажерных залов, условий, которые есть сейчас. Атлеты прошлого показывали очень высокие результаты», - сказал силач.

Поэтому своей миссией он видит развитие силовых традиций казахских батыров.

«Существовали аттестаты силы батыров. Когда Кажымукану было 14 лет, он мог поднять над головой мешок весом 80 кг. Если мы зайдем в любой фитнес зал, тренер, многие атлеты, которые всю жизнь занимаются этим, не могут поднять мешок в 80 кг. А Кажымукан в столь юном возрасте смог это сделать. Наша основная задача – развитие и популяризация силовой культуры Казахстана, передача молодому поколению наследия наших предков, чтобы мы не забывали свои корни. Чтобы создать правильное государство, должны акцентировать внимание на молодежи. Если подрастающее поколение будет знать историю своих предков и почитать старших, Казахстан будет намного быстрее двигаться вперед. Силовая культура Казахстана - неотъемлемый пласт формирования молодого казахстанца», - считает Сергей Цырульников.

Силач активно выступает на мероприятиях с участием молодежи. При встречах он задает интересные вопросы о биографии батыров, балуанов, за каждый правильный ответ даже дарит подарки на память. Он объездил уже 70 аулов с целью развития силового искусства.

«В рамках проекта «100 ауыл» практически охватили всю страну. Мы хотели показать жизнь простого сельского труженика. В каждом ауле по мере возможности собирал молодежь, давал мастер-классы, рассказывал об истории силовой культуры и о наших батырах. Поэтому проводили мастер-классы, открытые тренировки. Проект был очень важен для меня. Чувствуешь большую отдачу, когда работаешь с детьми. Даже, если из 5 тыс. человек, для которых проводил встречи, 50 из них будут заниматься спортом, это уже огромное достижение», - считает Сергей Цырульников.

По словам спикера, меценаты и чиновники должны обратить внимание на силовую культуру Казахстана.

«Мне их деньги не нужны. Пусть они купят сельским ребятам стол для армрестлинга или 10 мячей в детский дом. Я прошу вещи, которые они могут приобрести. Чиновники должны больше посещать аулы, рассказывать сельской молодежи о жизни и о нашей истории, давать им правильные знания. Молодежи интересно знать свои корни и историю. Это очень важно для формирования личности. Поэтому призываю всех спортсменов активно работать в сельских регионах. Сельская молодежь нуждается в нашей поддержке. Средств на спорт выделяется достаточно. Однако есть ряд проблем, в частности слабый менеджмент на местах, неправильное распределение бюджетных средств. Допустим, я против содержания спортивных профессиональных клубов, когда средства выделяются на команду футбола. На зарплату одного легионера можем содержать пять детских спортивных школ, где будут заниматься 150 молодых казахстанцев», - сказал силач.

Если в Казахстане акцентируют внимание на развитии силовой культуры, по словам спикера, это окажет положительное влияние на развитие туристической сферы, сможет воспитать молодежь, которая будет знать свои корни и традиции. «Силовая культура – хорошая площадка для развития современного казахстанца», - уверен Сергей Цырульников.

Он также активно ведет страницы в социальных сетях. В Instagram у него 167 тыс. подписчиков, а в Tik Tok – 3 млн 600 тыс. Ребята из-за рубежа активно приобретают курсы силача. В большей степени на разные проекты для развития силового искусства он вкладывает средства из личного бюджета.

«На социальных сетях зарабатываю немного. Помимо этого, есть скромный бизнес. Не получаю миллионы, но хватает на то, чтобы внести вклад в развитие силового искусства. Объехать аул, снять ролик, нанять оператора - это тоже траты. В большей степени на эти проекты вкладываю средства из личного бюджета. Когда буду зарабатывать больше, стану больше посещать регионы. Сейчас такой возможности нет. Раньше часто выступал на тоях, сейчас же предпочитаю охватить детей и молодежь на крупных мероприятиях. Такие выступления нужны, потому что необходимо популяризировать силовую культуру. Я не хочу быть артистом, выступающий на тоях. Преследую иную цель – внести вклад в развитие силового искусства Казахстана», - продолжил Сергей Цырульников.

Наш герой хочет прожить жизнь человека, приносящий пользу обществу.

«Однажды встретился со священнослужителем и спросил, для чего мы на земле. По его словам, самое главное – приносить пользу близким людям, окружающим. Даже если ты сделал одно хорошее дело, ты становишься духовно богатым. Моя жизненная позиция – сделать мир чуточку лучше», - резюмировал силач.