    Сильный ветер снова повредил флаг на главном флагштоке Талдыкоргана

    В Талдыкоргане на главном городском флагштоке вновь поврежден Государственный флаг Казахстана — полотнище разошлось по швам после сильного и продолжительного ветра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

    В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что заменить полотнище оперативно пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий.

    — В настоящее время проведение работ по замене флага затруднено в связи с сильным ветром, — сообщили в ЖКХ.

    Как сообщили специалисты, работы проведут, как только погодные условия позволят безопасно заменить полотнище.

    Главный флагшток Талдыкоргана расположен в парке «Жастар» и считается одним из символов города. Его установили в 2016 году. Высота конструкции составляет 92 метра — в честь 1992 года, когда были утверждены Государственные символы независимого Казахстана. Размер самого полотнища — 25 на 12,5 метра.

    Напомним, что подобные случаи происходят не впервые. Ранее главный флаг города уже неоднократно повреждался из-за сильного ветра, а коммунальным службам приходилось менять полотнище. Буквально недавно флаг также заменили после аналогичного инцидента.

    Область Жетысу Госсимволы РК Флаг Казахстана Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Автор