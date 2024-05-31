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    18:44, 30 Май 2024 | GMT +6

    Сильный ветер сдул самолет в аэропорту Техаса

    Сильный ветер сдул самолет в аэропорту Техаса
    Фото: скрин с видео

    Самолет сдуло ветром у гейта аэропорта в Техасе, когда штормы и сильные ветры обрушились на регион, передает агентство Kazinform.

    На видео видно, как сносит в сторону в аэропорту Даллас/Форт-Уэрт самолет American Airlines с открытой дверью и крылом, почти задевающим трап (устройство для сообщения самолета со зданием).

    В заявлении American Airlines говорится, что несколько их самолетов пострадали от сильной непогоды, включая порывы прямого ветра до 128 км/ч. Пострадавших нет.

    - Наша команда технического обслуживания в настоящее время проводит тщательные проверки и выполнит все необходимые ремонты, - добавила авиакомпания.

    В четверг более 275 000 домов и предприятий в Техасе, Кентукки и других штатах США остались без электричества в результате штормов в регионе.

    Теги:
    Самолет Америка Видео Происшествия Мировые новости США
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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