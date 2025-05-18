Сильный дождь и жара: штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану

В области Абай ожидается гроза, на севере, юге, в центре области град, шквалистый ветер. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер в с порывами 15-20, временами 25 метров в секунду.

В Алматы днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 18-23 метра в секунду.

В Атырауской области ожидается ветер северный с переходом на юго-восточный, днем на западе области 15-20 метров в секунду. На западе, юге, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, севере, юге области град, шквал, ветер. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер с порывами 23-28 метров в секунду. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем на западе, юге, в центре, в горных районах ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Ночью ожидается гроза. Днем на западе, севере области пыльная буря. Ветер с порывами до 24-29 метров в секунду. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, западе днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ожидается ветер с порывами до 15-20, временами 23-28 метров в секунду, днем 15-20.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке области гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер с порывами до 15-20, днем до 23 метра в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере, в центре, днем на востоке области ожидаются гроза, шквал. Днем в центре, на востоке области пыльная буря. Ветер 15-20, в центре области 23 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области днем ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, юге области гроза, днем гроза. Ветер с порывами до 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области на юге, востоке ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер с порывами 15-20, на юге области порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. В пустынных районах области пыльная буря. Ветер 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс), в горных районах высокая пожарная опасность (4-й класс).

В области Улытау ожидается ветер. Днем порывы достигнут 15-20, на севере, востоке области до 25 метров в секунду.