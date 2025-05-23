Сильный дождь и град: в Астане и 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Астане ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

Днем западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. 26 мая ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юго-востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на севере, востоке, юге области град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 25 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза, днем гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза, на севере, востоке, юге области днем ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с.

Утром и днем на юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе, в пустынных районах области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, юге, западе, в пустынных и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, в пустынных и предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.