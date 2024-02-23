Сильные морозы сохранятся на востоке Казахстана

На большей части республики 23 февраля сохраняется морозная погода без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на юге, юго-востоке, востоке в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются осадки, преимущественно в виде снега, а также гололед, низовая метель, усиление ветра. По республике ожидается туман.

Сохраняется сильный мороз на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - 42 градусов, на востоке области Абай - 40 градусов мороза.