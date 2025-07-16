Сильные дожди и похолодание: погода по Казахстану на 17–19 июля

— На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, 17 июля на западе, 18 июля на северо-западе, 18–19 июля на севере, 19 июля в центре РК — сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, — сообщают синоптики.

На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до 41-44 градуса, на юго-востоке — 42-43 градуса. 17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара 40 градусов, 18–19 июля на юге — 45-46 градусов. В северных регионах в конце периода ожидается понижение температур ночью до 8-18 тепла, днем до 17-25 тепла.

Ранее сообщалось, что сегодня неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана.