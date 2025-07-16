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    12:14, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Сильные дожди и похолодание: погода по Казахстану на 17–19 июля

    Прогноз погоды по Казахстану на 17–19 июля 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    г
    Фото: pixabay

    — На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, 17 июля на западе, 18 июля на северо-западе, 18–19 июля на севере, 19 июля в центре РК — сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, — сообщают синоптики.

    На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до 41-44 градуса, на юго-востоке — 42-43 градуса. 17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара 40 градусов, 18–19 июля на юге — 45-46 градусов. В северных регионах в конце периода ожидается понижение температур ночью до 8-18 тепла, днем до 17-25 тепла.

    Ранее сообщалось, что сегодня неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести городах Казахстана.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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